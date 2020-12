Clínicas de abortos pierden fondos

Más 900 clínicas de aborto han perdido fondos de los contribuyentes gracias al presidente Trump.

Un nuevo informe indica que el presidente Donald Trump ha sido responsable de desfinanciar casi 900 instalaciones que realizan o promueven la matanza de bebés en abortos.

En mayo pasado, la administración Trump publicó una nueva propuesta para el Título X que prohibiría a Planned Parenthood y otras empresas de aborto recibir cualquiera de esos dólares de impuestos a menos que separen completamente sus negocios de aborto de sus servicios financiados por los contribuyentes.

Eso significa albergar sus servicios de planificación familiar en edificios separados con personal separado de sus negocios de aborto y una negación de fondos si no lo hacen.

Los tribunales federales finalmente dejaron que avanzaran las reglas de eliminación de fondos y, finalmente, Planned Parenthood y otros activistas del aborto abandonaron el programa Título X y entregaron $ 60 millones de dólares de los contribuyentes.

Ahora, se ha elaborado un informe extenso sobre cuántos centros de aborto perdieron fondos.

Power to Decide, una organización a favor del derecho a decidir que trabaja para prevenir embarazos no planeados, dice en un nuevo informe que 876 clínicas en todo el país han perdido fondos.

Entre ellas se encuentran las clínicas vinculadas a Planned Parenthood, que anunció en agosto que renunciaría a los fondos federales en lugar de cumplir con la regla.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de la administración Trump comenzó este año a hacer cumplir la nueva regla, que “prohíbe el uso de fondos del Título X para realizar, promover, recomendar o apoyar el aborto como método de planificación familiar”.

“Estos centros ahora deben decidir entre dos opciones: aceptar fondos para apoyar a sus pacientes que de otra manera no podrían pagar la atención de planificación familiar o retener información a las pacientes sobre los servicios de aborto”, dijo Power to Decide en su informe.

Pero el Departamento de Salud y Servicios Humanos dijo que las clínicas que optaron por no recibir financiamiento estaban optando por “dar mayor prioridad a la capacidad de derivar para un aborto en lugar de continuar recibiendo fondos federales para brindar una amplia gama de métodos de planificación familiar aceptables y efectivos y servicios.”

Se supone que los fondos del Título X se utilizarán para ayudar a mujeres y hombres de bajos ingresos a recibir métodos anticonceptivos, exámenes de detección de cáncer y otros servicios de atención médica. Si bien el dinero de los impuestos no se puede usar para pagar abortos, indirectamente financia el vasto negocio de abortos de Planned Parenthood.

En junio, la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de EE. UU. Accedió a la solicitud de la administración Trump de levantar las órdenes judiciales nacionales ordenadas por los tribunales federales inferiores en los estados de Oregon y Washington, así como una orden judicial estatal en California.

Eso configuró la implementación de la nueva regla.

Pero Planned Parenthood hizo un último esfuerzo para lograr que el Noveno Circuito detuviera las reglas pro-vida, lo que se niega a hacer.“

Agradecemos al presidente Trump por tomar medidas decisivas para separar a los contribuyentes de la gran industria del aborto liderada por Planned Parenthood”, dijo la presidenta de la Lista de la SBA, Marjorie Dannenfelser.

Ella le dijo a LifeNews: “La Regla Protect Life no recorta los fondos de planificación familiar en un solo centavo, y en cambio dirige los dólares de los impuestos a las entidades que brindan atención médica a las mujeres pero que no realizan abortos. El programa Título X no tenía la intención de ser un fondo para negocios de aborto como Planned Parenthood, que acaba violentamente con la vida de más de 332,000 bebés por nacer al año y recibe casi $ 60 millones al año en dólares de los contribuyentes del Título X.

Agradecemos al presidente Trump y al secretario Azar por garantizar que el programa Título X realmente se trate de financiar la planificación familiar, no el aborto ”.

La presidenta de National Right to Life, Carol Tobias, también elogió al presidente Trump y señaló que la decisión no afecta negativamente la salud de las mujeres porque los fondos federales se destinarán a esfuerzos legítimos de planificación familiar en lugar de a lugares que matan bebés en abortos.

“Agradecemos al presidente Trump y al secretario de Salud y Servicios Humanos Azar por sus numerosas acciones para restaurar las políticas provida”, dijo a LifeNews.

“Nos alienta ver el anuncio de las regulaciones del Título X que están de nuevo en línea con la política anterior que evita que los dólares federales se utilicen para promover directa o indirectamente el aborto en el país”.

Según National Right to Life, durante la Administración Reagan, se emitieron regulaciones, con el firme apoyo de National Right to Life, para restaurar el carácter original del Título X al prohibir la remisión para un aborto excepto en circunstancias que pongan en peligro la vida. Además, las instalaciones de aborto generalmente no pueden compartir la misma ubicación con un sitio del Título X.

En la decisión de 1991 de Rust contra Sullivan, la Corte Suprema de los Estados Unidos consideró permisibles regulaciones similares.

Sin embargo, la Administración Clinton posteriormente revertiría estas regulaciones.

Una encuesta marista reciente encontró que, por un margen de dos dígitos, la mayoría de los estadounidenses se opone a que los contribuyentes financien el aborto (54% a 39%).