¿Darle permiso a la policía de entrar a su casa, les da permiso para destruirla?

Como residentes o ciudadanos de este país, es importante que conozcamos nuestros derechos en toda la extensión de la palabra. Tanto en las escuelas, en los lugares de trabajo, en la calle y hasta en nuestra propia casa.

A que me refiero cuando digo “en nuestra propia casa”, bueno le explico con más detalles y además usare un ejemplo de una persona que desconocía sus derechos en este sentido.

A veces los latinos somos muy buenos y nos prestamos ha ayudar a otros en dejándolos vivir en nuestra casa, rentándoles un cuarto o simplemente dejándolos quedar por algún tiempo. Pero que pasa si alguna de esas personas a las que dejamos vivir en nuestra casa tiene algún problema hasta que la policía viene a buscar a esa persona a si por alguna razón la policía viene a buscar a esa persona a la que le estamos rentando o dejándoles vivir por unos días en casa.

Y si la policía le pide que les de permiso de entrar a su casa porque están buscando a esa persona. Y usted sin pensar les da permiso de que entren y si por alguna razón tratan de arrestar a esa persona y se reusó y tienen que usar gases lacrimógenos o si su casa sufre algún daño al tratar de arrestar a la persona, quién será responsable de pagar los daños.

Y después de lo ocurrido, usted se pregunta ¿Quién va a pagar los gastos de reparación de su casa?

Los policías o el departamento de policía de la ciudad donde vive se hará cargo de los daños?

Bueno, en agosto del 2014, una mujer de Caldwell, Idaho, acordó dejar que la policía entrara a su casa para poder arrestar a su ex novio, sin tener la mínima idea de que estaba consintiendo una andanada de granadas de gas lacrimógeno que destrozarían sus ventanas, romperían agujeros en sus paredes y techo, y dejarían un residuo pegajoso y nocivo en su comida, muebles, electrónica y ropa.

Entonces con el paso del tiempo cuando esta mujer demandó por daños y perjuicios, el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Noveno Circuito dijo que los oficiales responsables de hacer que su casa fuera inhabitable estaban protegidos de la responsabilidad porque no estaba “claramente establecido” en el momento en que tal destrucción sin sentido de la propiedad violó la Cuarta Enmienda.

Y en una petición presentada, el Instituto de Justicia insta a la Corte Suprema de los EE. UU. a revisar esa decisión y en el proceso aclarar la doctrina de la “inmunidad calificada”, que en muchos casos deja a la policía fuera de peligro por conducta escandalosa cuando sus víctimas no pueden identificar resoluciones anteriores que involucren hechos similares. Esa comprensión de la doctrina efectivamente inmuniza a los oficiales que encuentran nuevas formas de violar los derechos constitucionales de las personas.

Al parecer el ex-novio de la mujer había estado ahí más temprano recogiendo sus pertenencias y la mujer no estaba segura si el estaba adentro de la casa todavía. El oficial preguntó: “¿Tenemos permiso para entrar a su casa y detenerlo?” La mujer asintió, le entregó la llave de la puerta de su casa y se fue con una amiga que fue a recogerla.

El oficial convocó a un equipo SWAT, que ideó un plan de ataque de tres etapas que incluía “usar escopetas de calibre 12 para inyectar gas lacrimógeno en la casa a través de las ventanas y la puerta del garaje”, como lo describieron dos miembros de un el panel del juez del Noveno Circuito.

Como la casa quedo destruida y sin poder habitarla, la mujer y sus hijos no pudieron vivir. en su casa durante varios meses “. Desde luego que la mujer no pensó que sucedería todo esto, y que su casa quedaría destruida e inhabitable. Y mucho menos de que quien se haría responsable de los gastos.

La mujer demandante nunca expresó una limitación en cuanto al tiempo, el lugar dentro de la casa o la forma de entrada”.

No obstante, la mayoría de los miembros del panel del juez del Noveno Circuito concluyó que, incluso si la operación excedía el alcance del consentimiento de la mujer, la jurisprudencia no había establecido claramente ese punto. “Nuestra investigación no ha revelado ninguna decisión de la Corte Suprema de control o del Noveno Circuito que sostenga que ‘un oficial que actúa en circunstancias similares a [los Demandados] … violó la Cuarta Enmienda “, escribió la jueza Susan Graber en una opinión del 2019 a la que también se unió el juez Eduardo Robreno.”

El precedente anterior debe articular ‘una norma constitucional lo suficientemente específica como para alertar a estos [oficiales] en este caso de que su conducta particular era ilegal’ “.

La mayoría sugirió que los oficiales de Caldwell podrían haber creído razonablemente que el permiso de la mujer para entrar a su casa incluía el permiso para destruirlo. “La demandante acordó que los oficiales podrían ‘entrar a [su] casa y detener al’ ex-novio ‘”.

La mujer nunca expresó una limitación en cuanto al tiempo, el lugar dentro de la casa o la forma de entrada”. Y como lo iba a hacer, si en esos momentos no pasa eso por su mente.

Entonces, este tipo de situaciones que nunca sabemos como se van a desarrollar y que puede pasar y mucho menos pensar en que daños de propiedad puede haber o daños adentro de la casa.

Sea usted quien analice la situación y que nos sirva de ejemplo para asimilar y esperando que nunca nadie de nosotros estemos ante alguna situación de este índole.

Recuerde que es importante conocer nuestros derechos y si no los conocemos es importante aprovechar las oportunidades que a veces se presentan para poder ir y aprender un poquito de cuales son nuestros derechos, como por ejemplo a veces hay secciones informativas gratuitas que le brindan recursos informativos. Nunca es tarde y nunca es en vano conocer cuales son sus derechos y aprender sobre ellos.

Recuerde que el conocimiento es poder y al obtener ese conocimiento nadie se lo puede quitar.

