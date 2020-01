Se alistan para jugar el Súper Bowl

Listos los dos equipos que jugaran el Super Bowl LIV que se jugara en Miami Florida estos son los Chiefs de Kansas City y los 49ers de San Francisco.Los campeones de la AFC Jefes de Kansas City una vez más vinieron de atrás para llevarse la victoria 35 a 24 ya que perdían 10 a 0 con los sorprendentes Titans de Tennessee que seguían usando a su corredor Derrick Henry como su punta de flecha, pero cuando el estadio que visitas tiene ese mismo nombre las cosas no serán tan fáciles y mas cuando del otro lado se encuentra el mariscal de mas talento de la NFL de nombre Patrick Mahomes quien no solo con su brazo le hizo daño a la defensa de los Titanes también con sus piernas con las cuales consiguió primeros y diez muy valiosos además de una anotación

Mahomes termino con tres pases de anotación y 294 yardas aéreas y no cometió ningún pecado, esta victoria le dio el pase a los de Kansas City al super domingo al cual no llegaban desde hacía 50 años y allí enfrentaran a los campeones de la NFC los 49ers que destrozaron a los Packers de Green Bay 37 a 20.

La victoria de San Francisco fue en base a una defensa que castiga, machuca y desase a sus oponentes esto combinado con un ataque terrestre sin egos porque lo dijo a los receptores no les importa no poner números gloriosos, si no que trabajan por el bien del grupo y créame cuando les dijo que son buenos estos muchachos que sin duda saldrán como favoritos en Miami a pesar de tener una de las ofensivas mas explosivas enfrente que es la de los Jefes que tendrán que tendrán que lidiar con una línea defensiva llena de talento y juventud como es la de los 49ers.

Comparte esta: Facebook

Twitter

Instagram

Print