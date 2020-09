De las tinieblas a la luz

Por Pastor Pedro H Gonzalez

Efesios 5:11 “Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas”

Lo que acaba de leer es un comando de Dios para sus hijos, este comando fue puesto en boca de Pablo para que fuera expuesto al pueblo gentil, es decir a todos los que no son judios, y no es de cumplimiento opcional, los que fuimos hechos hijos de Dios tenemos también improntado un adn en el que la obediencia a Su palabra es un camino

deleitoso y no gravoso.

Tengo la obligación de aclarar lo que significa tinieblas en la biblia. Cuando leemos tinieblas, oscuridad, realmente podemos entender zonas de ignorancia, tal cual como suena. Tenemos un concepto muy despectivo de la ignorancia; si a alguien le dicen ignorante se sentirá ofendido pero la verdad es que todos

somos ignorantes porque nadie tiene el conocimiento completo de todas las cosas excepto Dios, así que yo soy ignorante en muchas cosas y soy un conocedor también de muchas otras.

No puedo ofenderme si alguien me llama ignorante, para mi es una verdad de la que salgo paulatinamente a través de conocer más. Quiero decirle a cada lector algo y lo resaltare para que quede implantado en su mente: LO QUE IGNORO ME GOBIERNA Y GOBIERNO MEDIANTE

LO QUE CONOZCO.

Así que cuando la biblia me dice que no participe en las obras infructuosas de las tinieblas me abre una puerta de entrada al conocimiento y a la verdad, no en vano fueron dichas las palabras del Maestro diciendo: Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres.

¿Cuántas cosas hay que desconocemos y aún andamos engañados en ellas? Sabra una mujer a ciencia cierta las consecuencias de un aborto? ¿Sabrá el hombre las consecuencias de la promiscuidad sexual tanto en lo tisico como en lo espiritual? Entendemos que el mundo espiritual gobierna sobre el terrenal? Entendemos a plenitud entonces, que lo que vivimos en lo tisico es nada más que el resultado de lo que está ajustado y funcionando o desajustado y disfuncional en lo espiritual?

¿Cómo está su vida actual en todas las áreas? Qué ajustes deberían pasar en lo espiritual para que su vida sea una más plena, más satisfactoria, con menos afugias y contrariedades? ¿Conoce usted las respuestas? Posiblemente no y eso debería ocuparlo de inmediato en informarse, en salir de las tinieblas de de lo contrario estaría siendo participe de las obras infructuosas de las tinieblas mismas.

Pienso en algo, cuando el texto en mención se escribió, se pidió que reprendiéramos las tinieblas no las obras infructuosas de las tinieblas, aquí se trata de entender que muerto el perro se acaban las pulgas, así funciona también en este campo, cuando reprendemos las tinieblas se acaban sus obras, pero no se trata de ponernos a gritar a

voz en cuello, diciendo tinieblas te reprendo en el nombre de…. !No! La única forma en que las tinieblas son reprendidas es mediante el conocimiento. Usted gobierna en su vida mediante lo que conoce y es gobernado en lo que ignora.

Viene un tiempo de elecciones y muchas cosas están en juego; sabe usted cuales son esas cosas? ¿Sabe cómo afectará con su voto el futuro de la nación? ¿Entiende que su voto será decisivo para muchas cosas? Se ha informado sobre la plataforma de cada candidato ¿sólo está oyendo los comerciales sesgados de cada candidato? Cree usted sinceramente que lo que ellos dicen en sus comerciales es completamente cierto?

Se ha puesto a pensar porque mayormente se dedican a mostrar las fallas de los demás pero no su propia agenda? ¿Nada mejor que ocultar mis errores en los de los demás no cree?

Informese y permita que su voto esté alineado a su fe. Reprenda las obras de las tinieblas a través del conocimiento, como hijo de Dios esto para usted es un comando.

Soy el Pastor Pedro H. Gonzalez de la Iglesia Embajada del Reino.

3600 S Clarkson St.

Englewood, CO 80113

Tel: 720-218-3890

Horarios de servicio Domingos 11:00 pm Busquenos en Facebook y YouTube

como Iglesia Embajada del Reino.

Le esperamos