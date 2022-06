Denver podría liberar los pañales del impuesto local sobre las ventas

En el 2019, el Ayuntamiento de Denver aprobó una ordenanza que eximía a los productos menstruales, como los tampones, del impuesto local sobre las ventas. Tres años más tarde, la Legislatura de Colorado votó para eximir tanto a los productos menstruales como a los pañales del impuesto estatal sobre las ventas. Y ahora el Ayuntamiento de Denver también está listo para eximir a los pañales del impuesto local sobre las ventas.

“Es una manera de ayudar a ahorrar algo de dinero para familias con dificultades”, dice la concejal Amanda Sawyer, quien representa al Distrito 5, que incluye vecindarios al este de Colorado Boulevard y al sur de East Colfax Avenue.

Sawyer, junto con el concejal Jolon Clark, presentó la propuesta que eximiría a los pañales del impuesto sobre las ventas de Denver, que actualmente es del 4.81 por ciento.

“No es mucho dinero”, admite Sawyer, y señala que la ciudad estima que recauda entre $500,000 y $800,000 al año de los ingresos fiscales por la venta de pañales. “Pero es al menos un poco de dinero devuelto a los bolsillos de nuestros residentes”.

De manera similar a la legislación estatal, que el gobernador Jared Polis aún debe promulgar, la ordenanza de Denver cubre los pañales tanto para niños como para adultos.

“Está 100 por ciento en línea con nuestros valores. Simplemente nos estamos poniendo al día con ellos”, agrega Sawyer.

Sawyer está trabajando con Clark en el proyecto de ley, ya que patrocinó la ordenanza de 2019 aprobada por el consejo para eximir los productos menstruales del impuesto local sobre las ventas.

“Uno de mis empleados me lo mencionó y, hasta ese momento, no tenía ni idea de que había un impuesto sobre los tampones, que el impuesto sobre las ventas se aplicaba a los productos de higiene femenina, e inmediatamente me horroricé de que eso no se consideraría un producto de necesidad”, recuerda Clark. “Hubo un amplio apoyo”.

Aparte de los productos menstruales, algunos de los otros artículos exentos del impuesto sobre las ventas de Denver incluyen ganado, equipo agrícola, la mayoría de los productos alimenticios en la tienda de comestibles y medicamentos recetados.

Es probable que se apruebe la medida, que se someterá a una votación final el 27 de junio. Todos los concejales han expresado su apoyo, según Sawyer.

“Creo que es una obviedad derogar el impuesto y moverlo para que se clasifique correctamente como un artículo esencial no sujeto a impuestos o un artículo de necesidad, lo que debería haber sido hace mucho tiempo”, dijo Clark. dice.

Aunque son un artículo de primera necesidad, los pañales de un solo uso también son un importante contribuyente a los desechos de los vertederos en los Estados Unidos, lo que la ciudad reconoce.

“Los pañales de tela reutilizables son mejores que los desechables. También es importante tener en cuenta que hay pañales hechos con materiales compostables, pero los programas de compostaje, incluido el de Denver, no los aceptan.

Las instalaciones comerciales de compostaje no pueden aceptar desechos humanos de ningún tipo. tipo”, dice Winna MacLaren de la Oficina de Acción Climática, Sostenibilidad y Resiliencia de Denver.

Si bien está decidido a eximir a todos los pañales del impuesto local sobre las ventas lo antes posible, Clark cree que en el futuro se podría explorar fomentar el reciclaje de pañales. El concejal se inspiró cuando visitó el norte de Italia y durante esa visita, Clark recorrió una instalación italiana de reciclaje de pañales.

“Crearon un lugar donde colocan los pañales y literalmente reciclan el plástico de las pequeñas lengüetas y el relleno de los pañales”, dice Clark.

“¿Podríamos traer una planta de reciclaje de pañales a Colorado como la que tienen en Italia u otros lugares?

Esa es otra conversación… tal vez algún día lleguemos allí”.