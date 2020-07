Departamento de Salud de Jeffco y Bandimere Speedway se enfrentan en corte

Los funcionarios de salud en el condado de Jefferson dicen que Bandimere Speedway no hizo cumplir una orden de salud pública durante su gran evento del 4 de julio, por lo que buscan una orden judicial temporal.

Durante una audiencia en la corte el miércoles, el abogado de la compañía, Randy Corporon, dijo que los empleados de Bandimere limitaron la cantidad de personas que asistieron, colocaron letreros y marcas en toda la propiedad, y les dijeron a los visitantes sobre la distancia social, pero las autoridades de salud dijeron que no había cumplimiento.

El fiscal del condado le dijo al juez que estamos en la “peor crisis de salud de nuestra vida” y que lo que hizo Bandimere fue peligroso.

Ella dijo que varias personas pueden haberse infectado durante el evento del 4 de julio y no lo saben aun, y no lo sabran hasta durante varios días más. Funcionarios de salud dijeron el domingo que estaban decepcionados de que Bandimere supuestamente desafiara las restricciones COVID-19.

Se estima que 7,500 personas se presentaron al evento de celebración del Día de la Independencia y fin de semana feriado.

John Bandimere III le dijo a la Corte que la multitud que atendio al evento del 4 de julio de 2020 era menos de la mitad de la multitud normal de otros eventos del 4 de julio en años pasados.

Corporon dijo que Bandimere puede contener 14,000 fanáticos y que si tienen que poner un límite de 175 personas en cada actividad, no sobrevivirán.

“No hay forma de una instalación de ese tamaño”, dijo. “Es como un restaurante. Pueden quebrar durante toda la semana, pero el viernes por la noche y el sábado por la noche, es cuando obtienen ganancias. Así es como lo manejan”.

Cuando se le preguntó cómo estaba manejando el problema, John Bandimere dijo a Denver7: “Confié en el Señor y él tiene el control”.

El patriarca de la familia sacó un versículo de la Biblia (Josué Capítulo 1, versículo 9) y lo leyó: “¿No te he mandado? Sé fuerte y valiente. No tengas miedo; no te desanimes, porque Jehová tu Dios estará contigo dondequiera que vayas “.

“En eso estoy parado”, agregó.

Los fanáticos de las carreras se alinearon frente al Centro de Justicia del Condado de Jefferson para mostrar su apoyo a la familia Bandimere.

Se unieron en un momento de oración cuando la audiencia del día llegó a su fin.

Los testimonios y los argumentos finales suponian concluir el jueves pero El juez dictaminará sobre la orden de restricción el 21 de julio, diciendo que la prueba legal sobre salud pública versus libertad personal es nueva para los tribunales y tiene que analizar aun más el caso y las nuevas reglas.