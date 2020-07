El abuso infantil durante el coronavirus

La situación con el coronavirus y la orden de quedarse en casa han generado que se incrementen las situaciones violetas ya que las personas permanecen más tiempo en casa.

Y desafortunadamente en hogares disfuncionales, las políticas de cierre pueden traducirse en una pesadilla; y los niños pueden estar sufriento abuso o se encuentras atrapados en casa con un abusador.

Etos pueden ser momentos muy estresantes para todos, pero los niños son particularmente los más vulnerables durante esta crisis.

Por motivos de la pandemia, estamos pasando por una crisis de salud internacional que ha causado un miedo y dolor sin precedentes para muchas personas en todo el mundo.

¿Pero qué pasa con algunos niños durante esta pandemia?

Bueno, sabemos que los niños no pudiero terminar el año escolar como normalmente era en años anteriores, asisten a la escuela debido a la pandemia, entonces es importante que los mandatarios obligados a reportar los casos de violencia doméstica incluyen a los maestrosy consejeros. Además, es importante que los miembros de las comunidades sepan que existen líneas directas confidenciales para denunciar sospechas de abuso infantil. Y la línea directa ara reportar el abuso infantil es 1-800-4-A-CHILD (4-22-4453)

¿Usted se preguntara cómo podemos proteger a los niños del abuso, la esclavitud sexual y la violencia doméstica cuando ellos y usted son secuestrados en casa?

Drante la situación oscura de COVID-19 que ha rodeado a todo el mundo, hay una crisis subyacente que es sombría y desgarradora: el maltrato infantil y las organizaciones de bienestar infantil advierten que las medidas de bloqueo aumentarán los casos de abuso sexual, físico y emocional contra los niños.

Aunque las medidas escenciales de bloqueo del mundo, para frenar la rápida propagación del virus, revelan algunas consecuencias desafortunadas de “efectos secundarios”, las políticas de permanencia en el hogar y las órdenes de cierre pueden generar recuerdos felices y oportunidades de vinculación familiar para familias saludables.

Sin embargo, en hogares disfuncionales, estas mismas políticas y órdenes pueden traducirse en una pesadilla.

Si un miembro de la familia o el perpetrador del hogar es abusivo hacia un niño, el niño ahora está atrapado en el hogar con un abusador.

Eso ha hecho que las cifras de abusos se incrementen, el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados recibió 4.2 millones de informes de abuso infantil en abril del 2020, esto viene siendo un aumento de 3 millones en comparación con los datos del mes de abril del 2019.

En hogares disfuncionales, las políticas de cierre y las ordenes de quedarse en casa pueden traducirse en una pesadilla; y niños pueden estar atrapados en casa con un abusador. Es por eso que los maestros, terapeutas, consejeros y encuentros médicos, desde citas con el dentista hasta visitas a la sala de emergencias brindan informes obligatorios: ellos pueden notar e informar si un niño está lesionado o desnutrido. Por otro lado, con las escuelas y guarderías cerradas en la mayoría de los estados, los niños ahora carecen de este sistema de apoyo extremadamente vital. Y con las visitas al médico o al dentista pospuestas, también se pierde otra fuente de informes. Las personas afectuosas que de otra manera pudieron consolar, apoyar o proporcionar ayuda no pueden presenciar la situación actual del niño. Hay niños en Estados Unidos que viven en un constante estado de miedo; y, es más difícil que nunca para ellos obtener ayuda o alivio no estando cerca o confiando en compañeros y adultos seguros.

Aunado a esto, otra de las preocupaciones es el desempleo que ha sido causado por la pandemiay puede causar mucho estrés, pensamientos y comportamientos tóxicos y tensión económica.

Las dificultades económicas se consideran un fuerte predictor de abuso y negligencia infantil.

Cabe destacar que un estudio del 2018 mostró que un aumento del 1% en el desempleo conduce a un aumento del 20% en la negligencia infantil, no satisfaciendo las necesidades básicas de salud y bienestar del niño, junto con una disminución en los gastos de bienes básicos por ejemplo, comestibles.

Por ejemplo, los padres disfuncionales que priorizan beber, consumir drogas o buscar otros vicios, realmente no les importará conseguir comida para sus hijos, y probablemente no se subirán a un automóvil, conducirán y esperarán en fila para llevar a casa el pan o el sustento del día. Desafortunadamente algunos niños solo comen una comida sustancial por día, y ese desayuno o almuerzo es proporcionado por sus escuelas o centros comunitarios locales.

La desnutrición afecta significativamente el desarrollo del cerebro de un niño, y en realidad puede retrasar su crecimiento emocional, físico y mental con consecuencias a largo plazo.

Los traficantes de niños y los depredadores en línea parecen estar cambiando sus modelos de negocio para evolucionar con la situación actual. Y dado que los laboratorios forenses están casi cerrados en algunos estados, las historias de explotación infantil están pasando a segundo plano en casos de asesinatos y tiroteos.

Entonces usted se preguntara, ¿qué puedo hacerse?

Si es víctima de abuso, o sabe de alguien o algún niño que es víctima de abuso, comuníquese a la línea directa de abuso infantil y recibirá ayuda inmediata o ayudara a que esa persona o niño pueda recibir ayuday que no permanezca en cuarentena al lado de un abusador.

La Red Nacional de Violación, Abuso e Incesto (RAINN) informa que, de los jóvenes que se comunicaron en marzo del 2020, el 67% identificó a su perpetrador como un miembro de la familia y el 79% estaba encerrado con esa persona. En 1 de cada 5 casos donde el menor vivía con el abusador, RAINN ayudó al menor a comunicarse de inmediato con la policía.

Aquí hay algunos recursos valiosos para ayudarse o ayudar a alguien:

• Línea directa de abuso infantil (nacional): 1-800-4-A-CHILD (4-22-4453)

• Línea directa y recursos del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados. Número de teléfono: 1-800-843-5678

• Crear un plan de seguridad en LoveIsRespect.org

• Recursos de protección infantil del Centro Internacional para Niños Desaparecidos y Explotados

Los niños necesitan que su familia y vecinos sean su red de seguridad. Una línea directa segura significa que su identidad permanecerá anónima. Los trabajadores sociales quieren que los niños se queden con sus padres, pero lo colocarán en un hogar de acogida si su vida o bienestar están en peligro; Si el padre se hace responsable, la situación se vuelve a evaluar y el niño puede regresar a casa.

Mantenga a los niños seguros en línea estableciendo estrictos controles parentales y configuraciones de privacidad, involucre a sus hijos en la creación de hábitos en línea saludables y seguros.

Esté atento a los signos de angustia y anime a su hijo a compartir cualquier cosa que lo haga sentir incómodo o asustado.

Este es un momento estresante para todos, pero los niños son particularmente vulnerables durante esta crisis.