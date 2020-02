¡El senado absuelve al presidente Trump!

La tarde del miércoles fue un día histórico para millones y millones de estadounidenses y para el presidente Donald Trump. El falso intento de juicio político fabricado por los demócratas por fin termino y el presidente terminó en la plena reivindicación y exoneración y sin culpa.

El Presidente fue absuelto por el Senado controlado por los republicanos de los cargos de abuso de poder y de obstrucción al Congreso, culminando con un tumultuoso juicio de destitución de tres semanas.

La secretaria de prensa Stephanie Grisham emitió la siguiente declaración en parte: El Senado votó a favor de rechazar los artículos de juicio político sin fundamento, y solo los opositores políticos del presidente, todos demócratas y un candidato presidencial republicano fallido, votaron a favor de los artículos de juicio político fabricados.

En lo que ahora se ha convertido en una tradición constante para los demócratas, esta fue otra cacería de brujas que privó al presidente de sus derechos de debido proceso y se basó en una serie de mentiras.

A lo largo de este proceso totalmente corrupto, el presidente Trump promovió con éxito los intereses de los Estados Unidos y se mantuvo

enfocado en los asuntos que son importantes para los estadounidenses. Pasó su tiempo logrando verdaderas victorias para la gente de este país, y los demócratas, una vez más, no tienen nada que mostrar por sus planes fraudulentos.

El discurso sobre el Estado de la Unión del presidente Trump dejó en claro sus prioridades: es hora de dejar atrás el partidismo en el Congreso. Una de las líneas más importantes de su discurso, es que les recuerda a nuestros líderes a quienes están aquí para servir. No son sus donantes, no son los demás, y no son los medios corporativos sensacionalistas.

“Miembros del Congreso: Nunca debemos olvidar que las únicas victorias que importan en Washington son las victorias que brindan al pueblo estadounidense”.

El representante Adam Schiff mintió al Congreso y al pueblo estadounidense con una declaración totalmente inventada sobre la llamada telefónica del presidente.

¿No habrá retribución? La presidenta Nancy Pelosi también mintió al pueblo estadounidense sobre la necesidad de aprobar rápidamente los artículos de juicio político que soñaron, solo para sentarse en ellos durante un mes antes de enviarlos al Senado. En el Senado, los demócratas continuaron dejando claras sus motivaciones políticas: el representante Schiff proclamó que los problemas “no pueden decidirse en las urnas”, lo que demuestra una vez más que piensan que saben mejor que los votantes de este país.

Todo este esfuerzo de los demócratas tenía como objetivo anular los resultados de las elecciones de 2016 e interferir con las elecciones de 2020.

Pero ahora la falsa acusación de los demócratas de la Cámara de Representantes terminó con la plena vindicación y exoneración del presidente Trump por parte del Senado.

Ahora el Presidente Trump seguirá en el cargo además de que buscara la reelección dejando su destino en las manos de los votantes este noviembre.

El Presidente se complace en presentar este último capítulo de comportamiento vergonzoso de los demócratas en el pasado, y espera continuar su trabajo en nombre del pueblo estadounidense en 2020 y más allá.

Cabe recalcar que los demócratas no alcanzaron la mayoría de dos tercios requerida para destituir a Trump de su cargo, ya que los senadores votaron 52 a 48 para absolverlo de la acusación de abuso de poder y 53 a 47 para despejarlo de la obstrucción.

El resultado representó un triunfo político para el líder de la mayoría de la Casa Blanca y el Senado, Mitch McConnell (R-Ky.), Que logró unir con éxito a casi todo el grupo republicano en el bloqueo de testigos o pruebas adicionales de los procedimientos. Solo un republicano, el senador Mitt Romney de Utah, votó para condenar al presidente por abuso de poder.

Poco después de los votos absolutos, Trump tuiteó que entregará una declaración el jueves sobre “¡LA VICTORIA de nuestro país sobre el engaño de la acusación!”. También twitteó un clip con una portada de revista simulada con letreros que muestran que permanece en el cargo más allá de los dos términos permitidos bajo la Constitución. Y Brad Parscale, el administrador de la campaña 2020 de Trump, proclamó que había sido “totalmente reivindicado”.

Cabe recalcar que el tercer juicio político de un presidente en la historia de Estados Unidos concluyó uno de los episodios más amargos en la memoria más reciente en Washington.

