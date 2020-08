En apoyo a ‘Back the Blue’

» PROTESTA EN EATON COLORADO



La manifestación ‘Back the Blue’, al norte de Denver, en una pequeña ciudad, Eaton fue una gran oportunidad para que el ex policía, y los jóvenes manifestantes contra-policías que se presentaron para apoyar el movimiento Black Lives Matter se conectaran.

Brian Spencer, es residente de la ciudad de Greeley, quien desde hace mucho tiempo, había asistido al evento en Eaton y el 25 de julio no fue una excepción para mostrar su apoyo a los hombres y mujeres que arriesgan sus vidas todos los días para proteger y servir a sus comunidades, dijo.

Sin embargo, aproximadamente a la mitad de la concentración, notó un pequeño grupo de adolescentes de pie en un área cubierta de hierba en el lado sur de la calle donde, solo unos momentos antes, un hombre de Eaton atacó a los manifestantes, conduciendo su SUV por la acera, a través del parque y de regreso Al frente.

Ellos sostenían carteles que decían cosas como “no importa la vida hasta que las vidas negras importan” y “no existe una vida azul”.

Spencer dijo que más tarde se enteraría de que los adolescentes habían estado allí todo el tiempo, pero después de que el SUV condujo por el parque, las tensiones eran altas entre todos en la escena, y fue cuando notó que un grupo de hombres jóvenes y adultos despegaba para el grupo y comienzan a confrontarlos en el parque.

“Fueron bastante agresivos con ellos”, dijo Spencer sobre los jóvenes que confrontaron a los adolescentes. “Se estaban acercando bastante.

Me acabo de dar cuenta de que se trataba de un grupo de niños. Tenían tanto derecho a protestar como nosotros teníamos el derecho de estar allí en apoyo ”.

Aunque Spencer también estaba frustrado por su mensaje, dijo que creía que había una mejor manera de lidiar con los puntos de vista opuestos en lugar de una confrontación.

“No quería que alguien los lastimara”, dijo. “Simplemente no pensé que esa era la forma en que debería manejarse”.

Spencer sabe de primera mano cómo es ser un agente de la ley involucrado en una confrontación con un sospechoso y que el arresto vaya mal. Solo en el caso de Spencer, él fue quien terminó en el lado equivocado del arresto.

En 2015, mientras era diputado de la Oficina del Sheriff del Condado de Weld, Spencer intentaba detener a un sospechoso que actuaba de manera irregular, cuando el sospechoso se defendió, Spencer se cayó, se golpeó la cabeza en la esquina de una mesa y sufrió una herida cerrada en la cabeza.

La confrontación puso fin a una carrera de décadas en la aplicación de la ley.

Spencer, quien también es el sheriff retirado del condado de Bent, comenzó su carrera en Greeley como oficial de control de animales.

Su lesión ese día lo obligó a jubilarse anticipadamente a los 51 años de edad, pero no cambió su amor o apoyo por la policía, y eso incluye educar al público sobre el trabajo de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

Los adolescentes en Eaton, dijo, estaban allí para protestar por algo de lo que realmente no tenían toda la información, por lo que quería asegurarse de que lo obtuvieran.

“Quería saber qué pensaban que estaban representando y por qué estaban allí”, dijo Spencer. “Y al principio, eran un poco resistentes, pero seguí asegurándoles que nadie los lastimaría”.

Dijo que la mayor parte de la conversación giraba en torno a la misma narrativa que la gente lee y ve en la televisión: más personas negras asesinadas por oficiales blancos y brutalidad policial, entre otras cosas.

Dijo que todos dijeron que sentían que tenían que venir y tomar una postura.

“Les dije,” tienes razón, y mientras seas pacífico, estoy dispuesto a ayudarte a mantener ese derecho, así como yo soy la gente a favor de la aplicación de la ley”.

Spencer dijo que sí les advirtió que cuando elijan participar en protestas, se enfrentarán al otro lado, y la mayoría no reaccionará de la misma manera que lo hizo solo porque todavía son menores de edad.

“Les dije que estas son emociones sobrealimentadas de ambos lados”, dijo Spencer sobre los otros adultos que fueron más agresivos con ellos.

Spencer dijo que abordó los temas de sus mensajes en los cartelones, más específicamente el que dice que las vidas azules no existen.

“Le expliqué a una de las niñas que era un policía retirado, y su signo me dolió porque básicamente decía que mi vida no importaba”, dijo.

Spencer dijo que los adolescentes le dijeron que la razón de la frase “las vidas azules no existen” es porque los policías pueden quitarse los uniformes y nadie sabe que son policías, mientras que las personas negras no pueden cambiar el color de su piel, lo que llevó a una discusión sobre la “delgada línea azul” y cómo representa cómo los oficiales de policía de todas las razas y nacionalidades son la línea entre la paz y el caos, son azules, y no solo los oficiales caídos, que es lo que los adolescentes dijeron que pensaban que significaba.

“Se está utilizando de esa manera”, dijo Spencer, explicó a los adolescentes. “Pero no es así como se originó”.

Spencer, quien entregó su tarjeta de presentación a los adolescentes y se ofreció a reunirse con ellos en cualquier momento, agregó que aunque es posible que nunca sepa si su conversación cambió de opinión, un padre de uno de los jóvenes se comunicó con él más tarde y le agradeció a Él por su tiempo y disposición para conversar con los adolescentes.

“Gracias por la forma en que te manejaste a ti mismo y por tu servicio”, el mensaje decía en parte. “Estoy muy agradecido por ti. ¡Dios te bendiga! La cantidad de coraje que les llevó a esos jóvenes salir y protestar me enorgullece. No estamos de acuerdo con todo, pero estoy muy agradecido por el pueblo que nos rodea que invierte en nuestros hijos … Estoy muy agradecido por su vida y sacrificios y rezo para que mi hija cambie de opinión sobre su postura “.

Completo Colorado contactó a los padres a través de Spencer para hablar, pero fue rechazado para una entrevista por respeto a la privacidad de sus hijos.

Spencer dijo que, en general, sin embargo, le hizo sentir bien que al menos pudo darles suficiente información para que pudieran elegir investigar más sobre el tema en lugar de simplemente elegir el lado con la mayor atención.

“La mayoría de ellos tenían 16 años”, dijo Spencer. “Quería ver si teníamos la oportunidad de darles una impresión del lado del oficial. Eso es lo que era más importante para mí “.