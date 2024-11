En Colorado hay 7,116 casos de inmigración por juez

Sabemos que la legislatura de Colorado, controlada por los demócratas, decidió en 2021 que los inmigrantes que se enfrentan a una posible deportación deberían tener abogados financiados por el gobierno, la lista de casos en los tribunales de inmigración parecía abrumadora.

Esto fue antes de que 43.000 solicitantes de asilo de Venezuela y otros países sudamericanos llegaran a Denver en menos de dos años, principalmente en autobuses desde Texas. Esto también fue antes de que la acumulación de casos pendientes en los tribunales de inmigración en Colorado pasara de 18.000 a 78.000.

Antes de la avalancha de recién llegados, los legisladores votaron a favor de crear el Fondo de Defensa de los Inmigrantes, reservando 100.000 dólares para ayudar a los inmigrantes a conseguir abogados y poniendo a Colorado en un pequeño grupo de ciudades y estados que pagan el equivalente en los tribunales de inmigración a los defensores públicos.

La legislación —patrocinada por la representante Naquetta Ricks, cuya familia huyó de la guerra civil en Liberia cuando ella tenía 13 años y que se convirtió en la primera inmigrante africana elegida para la legislatura estatal— fue elogiada por los defensores de los inmigrantes como un “primer paso” hacia la dignidad en los tribunales.

El fondo era minúsculo —incluso entonces – en relación con la cantidad de inmigrantes que luchaban por quedarse en el país. Sin embargo, ahora no es ni una gota en el océano, dicen los abogados de inmigración. Los tribunales de inmigración de Colorado se han hundido al nivel más bajo del país en cuanto al porcentaje de personas que tienen abogados, con solo un 15%.

El fondo financiado por los contribuyentes aumentó a $350.000, y luego a $700.000 este año con una duplicación única del dinero estatal. Los defensores, respaldados por un estudio del Instituto Fiscal de Colorado, de tendencia liberal, han propuesto aumentarlo a $5 millones por año, lo que de todos modos solo ayudaría a una pequeña fracción de las 78.000 personas cuyos casos están pendientes.

Por 5 millones de dólares, Colorado podría financiar abogados para unas 77-113 personas detenidas en el centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos en Aurora y unas 341-453 personas que no están detenidas y que van a juicio en el edificio federal del centro de Denver.

La propuesta de 5 millones de dólares se basa en el número máximo de casos que los abogados de inmigración de Colorado podrían manejar. Los abogados estiman que hay 50 o menos en el estado que aceptan casos de inmigración.

La carga de trabajo de Colorado está tan abarrotada que hay 7.116 casos por juez y 1.565 casos por abogado que ejerce la ley de inmigración. Nueva York tiene un sistema de defensa enpública

para inmigrantes

detenidos

La ciudad de Nueva York fue el primer lugar del país en proporcionar “representación universal” a las personas detenidas que enfrentan una posible deportación. El Ayuntamiento de la Ciudad de Nueva York creó el programa en 2014 con 4,9 millones de dólares y ha seguido proporcionando abogados a los inmigrantes en los tribunals de inmigración de Nueva York, así como a los residentes de la ciudad que están detenidos en Nueva Jersey. El presupuesto de la ciudad para la asistencia jurídica a los inmigrantes este año es de más de 60 millones de dólares. Varias otras ciudades, incluidas San Francisco y Boston, tienen programas similares, pero el de la ciudad de Nueva York es el más sólido, con representación garantizada para todos los inmigrantes detenidos.

A nivel federal, los llamamientos para crear un sistema de defensa pública en los tribunales de inmigración, similar al que hay en los tribunales penales, no han ganado fuerza. El tema se considera demasiado controvertido en el clima político actual.

“Los inmigrantes son muy impopulares ahora”, dijo Violeta Chapin, decana asociada y directora de una clínica de derecho de inmigración en la Facultad de Derecho de la Universidad de Colorado. Los opositores argumentarían que proporcionar defensores públicos en los tribunales de inmigración animaría a aún más personas a cruzar la frontera, alegando que “estamos repartiendo abogados como galletas”, dijo. Incluso entre los demócratas, dijo Chapin, “no es parte de la conversación nacional”.

Chapin, quien anteriormente trabajó como defensor público en tribunales penales, dijo que es difícil ver a personas en un tribunal de inmigración que no pueden pagar un abogado y no tienen uno asignado, como lo harían en un proceso penal. Los procedimientos de inmigración son civiles, no penales, pero los inmigrantes que se representan a sí mismos se enfrentan a un abogado del gobierno federal, al igual que en un caso penal.

“Tenemos todos estos tribunales de inmigración que se están llenando en todo el país y no hay abogados”, dijo Chapin. “A nadie le gusta. Es una escena realmente desagradable. Para mí, como abogado, fue muy desagradable”. Los inmigrantes son muy impopulares ahora.

— Violeta Chapin, decana asociada y directora de una clínica de derecho de inmigración en la Facultad de Derecho de la Universidad de Colorado. Parte de la razón por la que pocos inmigrantes en Colorado tienen abogados es que el estado tiene menos clínicas jurídicas gratuitas, como las vinculadas a las facultades de derecho. En Colorado, solo hay dos facultades de derecho, mucho menos que en California y Nueva York.

Chapin dirige la clínica de inmigración de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colorado en Boulder, y trabaja cada semestre con ocho estudiantes que están aprendiendo defensa penal y de inmigración. La clínica proporciona ayuda legal gratuita en el tribunal de inmigración y a los no ciudadanos que enfrentan casos penales.

Cada estudiante se ocupa de tres casos, por lo que toda la clínica puede ayudar a 24 personas a la vez. Y cada caso puede durar años.

Un cliente de la clínica es un solicitante de asilo de Afganistán, y ha estado esperando durante dos años. Tiene un permiso de trabajo y su fecha de audiencia en la corte ha sido reprogramada dos veces.

“Los tribunales están tan saturados”, dijo Chapin. “¿Puede alguien ponerlo en la lista de casos? Es un tribunal de mala calidad”.

La Red de Defensa de los Inmigrantes de las Montañas Rocosas, cuyos abogados trabajan en el centro de detención de Aurora, deriva a los clientes a la clínica de la CU porque siempre hay muchas más personas que necesitan asesoramiento legal de las que la organización sin fines de lucro puede ayudar. Este semestre, la clínica de la CU tiene cuatro casos del Defensor Público de Boulder, que son casos penales para personas que no son ciudadanas.

“Me siento un poco culpable por aceptar esos casos porque conseguirían un abogado”, dijo Chapin. “Para nuestros clientes de inmigración, somos nosotros o nada”.

Los otros 20 casos son estrictamente casos de inmigración, incluidos algunos que eran residentes legales bajo la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, o DACA. Ahora están casados con ciudadanos estadounidenses y quieren un ajuste en el estatus migratorio, porque el matrimonio es un estatus más seguro que ser un beneficiario de DACA.

El 85% de los inmigrantes de Colorado que se representan a sí mismos recibieron órdenes de deportación Colorado también tiene menos organizaciones sin fines de lucro grandes con los fondos para ayudar a los inmigrantes a luchar contra la deportación.

Nueva York, Los Ángeles y San Francisco, otros lugares con grandes poblaciones de inmigrantes, tienen organizaciones sin fines de lucro con mayor financiación.

En Colorado, la mayor parte del Fondo de Defensa de los Inmigrantes se destina a la organización sin fines de lucro Rocky Mountain Immigrant Advocacy Network, el mayor proveedor de servicios legales para inmigrantes en el estado.