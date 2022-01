Ex papa Benedicto XVI, acusado de saber que sacerdotes abusaron de niños y no hizo nada

VATICAN CITY, VATICAN – APRIL 27: Pope Emeritus Benedict XVI arrives at the Canonization Mass in which John Paul II and John XXIII are to be declared saints on April 27, 2014 in Vatican City, Vatican. Dignitaries, heads of state and Royals from Europe and across the World are to attend the canonisations. (Photo by Franco Origlia/Getty Images)

Tal vez esta noticia no sea del agrado de algunos pero para otros si, porque al fin esta saliendo toda la verdad de lo que se esconde y se ha escondido por muchísimos años. Pero también es necesario que se haga justicia y que muchas de las victimas sientan que por fin han sido escuchados. El bufete de abogados Westpfahl Spilker Wastl (WSW, por sus siglas en alemán) acusa al Papa Benedicto XVI de saber que los sacerdotes abusaron de niños, al menos en cuatro casos, pero no logró detenerlos cuando era arzobispo de Munich, Alemania, de 1977 a 1982. “En un total de cuatro casos, llegamos a la conclusión de que el entonces arzobispo, el cardenal Ratzinger, puede ser acusado de mala conducta”, dijo el abogado Martin Pusch, uno de los autores del informe, según Fox News el 20 de enero. Aunque Ratzinger había negado las acusaciones, los investigadores encontraron que en dos de los casos que ocurrieron bajo su arzobispado, los abusadores fueron castigados por el sistema judicial pero permanecieron en el cargo y no fueron procesados ​​bajo la ley canónica. En otro caso, luego de que el culpable fuera condenado por la justicia alemana, se le vinculó a la archidiócesis de Munich con pleno conocimiento de Ratzinger. Asimismo, otro sacerdote pedófilo fue derivado bajo la jurisdicción del mismo arzobispo para terapia y retomó sus funciones, siendo condenado seis años después por abusar sexualmente de un niño. El informe de WSW se titula: “Abuso sexual de menores y adultos acusados ​​por el clero y el personal de tiempo completo a nivel de la Arquidiócesis de Munich y Freising desde 1945 hasta 2019”. Incluye las reacciones de los funcionarios arquidiocesanos al enterarse de las acusaciones de abuso y si siguieron correctamente las leyes seculares y eclesiásticas, según el medio de comunicación alemán Deutschlandfunk. La investigación encontró que se había cometido violencia sexual contra 497 víctimas, la mayoría hombres. Logró identificar a 235 presuntos perpetradores entre 1945 y 2019, entre ellos 173 sacerdotes. Asimismo, sostiene que en 42 casos, los líderes de la iglesia que aún están vivos han cometido una falta. Además, que “los archivos fueron destruidos a gran escala”. También acusa al presidente de la Conferencia Episcopal Alemana que ocupó el cargo entre 1982 y 2008, Friedrich Wetter, ahora de 93 años, de mala conducta en 21 casos. Por su parte, el arzobispo en funciones, el cardenal Reinhard Marx, tampoco sale ileso ya que se le califica de no haberse ocupado suficientemente del manejo de los casos de abuso sexual, particularmente en dos casos específicos. La investigación de la firma de abogados WSW revela el más reciente de los escándalos de abuso sexual que asolan a la Iglesia Católica. El expapa Benedicto XVI, de 94 años, negó tener conocimiento de abusos sexuales en la orden religiosa católica de los Legionarios de Cristo, fundada en México por Marcial Maciel, fallecido en 2008 y acusado de abusar de decenas de menores. Sin embargo, según el Papa Francisco, el entonces cardenal Joseph Ratzinger buscó una sanción contra Maciel. “Él (Ratzinger) se fue con todos sus archivos. Y cuando volvió le dijo a su secretaria: ‘Póngalos en el archivo. El otro lado ganó’. Pero luego, una vez que se convirtió en Papa, lo primero que dijo fue ‘Tráeme los archivos del archivo’, y comenzó”, relató Francisco. Finalmente, el Vaticano bajo Benedicto sancionó a Maciel con una vida de penitencia y oración por sus crímenes. En este contexto, el 20 de enero, el Vaticano expresó “vergüenza y remordimiento” en respuesta a las revelaciones de abuso del informe de WSW. Esta es una situación que desgraciadamente ha afectado a miles y miles de personas en todo el mundo que de alguna manera han sido abusados en las iglesias y muchas de esas personas vivieron una vida de sufrimientos mientras estas personas abusadoras vivieron y viven una vida llena de lujos y gozo. Es tiempo de que se tome acción y estemos al pendiente de los signos de estos abusadores de niños que muchas de las veces los padres les confían sus hijos y ellos abusan de esa posición de confianza y hacen sus fechorías.