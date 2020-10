Sin duda,estaes una grande victoria

para las iglesias y la comunidad de fe. Gracias a estos dos pastores que tuvieron el gran valor de enfrentar al gobierno y a las restricciones de Polis.

Esta gran victoria y la valentia de estos dos pastores en un gran ejemplo para todas las iglesias a nivel local y nacional, es una gran muestra en la defensa de la libertad de religión.

Es posible que las oraciones hayan sido respondidas cuando se trata de la capacidad de las iglesias del área de Denver para adorar y congregarse libre mente.

Estas dos iglesias desafiaron los mandatos y restricciones del gobernador en contra de las iglesias y sobre la multitud de la iglesia y se ha ganado y marcado que la libertad de religión el gobierno no la puede dañar, limitar, alterar o prohibir.

En lo que se llamó una victoria para la libertad religiosa, la decisión de un juez de un tribunal federal el jueves significa que los feligreses de las iglesias de Colorado ya no tendrán que usar máscaras o limitar su número como lo requieren los mandatos de COVID-19 del gobernador de Colorado.

“La demanda”, dijo la abogada especial Rebecca Messall, una de las abogadas de la Thomas More Society que representa a los pastores de Colorado, “pide cuentas tanto al gobierno federal como a los líderes de Colorado por sus violaciones del derecho al libre ejercicio de la religión, entre otros abusos de poder, principalmente como resultado de las Órdenes Ejecutivas relacionadas con el COVID-19 del gobernador Jared Polis “.

“Estábamos muy agradecidos de que un tribunal federal reconociera nuestro derecho otorgado por Dios de adorarlo a él, nuestro creador, sin que el gobierno interfiriera”, dijo el pastor Bob Enyart de la Iglesia Bíblica de Denver.

En una orden emitida el 15 de octubre, el juez de distrito de los EE. UU. Daniel D. Domenico dijo que no creía que los demandantes tuvieran éxito en el juicio para probar la mayoría de sus reclamos contra el gobierno, pero otorgó una orden de restricción temporal que impedía al estado hacer cumplir el mandato de cobertura facial y los límites de capacidad contra las dos iglesias.

“El tribunal no duda de que el estado tomó estas decisiones de buena fe, en un esfuerzo por equilibrar los beneficios de una mayor interacción pública con el riesgo adicional inherente a ella”, escribió Domenico. “Pero la Constitución no permite que el estado le diga a una congregación cuán grande puede ser cuando las reuniones seculares comparables no son tan limitadas, o que le diga a una congregación que su razón para desear quitarse las cubiertas faciales es menos importante que la de un restaurante o spa. “

La decisión del juez es que la orden de salud pública del gobernador Jared Polis trata a las casas de culto de manera diferente a los establecimientos seculares, como escuelas públicas y negocios esenciales, incluidos los almacenes de Walmart y Amazon, o las plantas empacadoras de carne, que representan un igual riesgo de propagación de COVID-19.

Si las iglesias prevalecerán depende de la Corte de Apelaciones del Décimo Circuito. La Oficina del Fiscal General de Colorado presentó el lunes una moción de emergencia para una suspensión o suspensión de la orden judicial, en espera del resultado de una apelación.

“Este fallo permitirá que estas iglesias en Colorado ejerzan sus creencias religiosas y continúen con el culto religioso sin tener que tener un límite de capacidad o un mandato enmascarado en el transcurso de hacerlo”, dijo el abogado de las iglesias, Brad Bergford.

El fallo solo permite que estas dos iglesias avancen sin máscaras ni límites de capacidad.

Una vez que el proceso de apelaciones siga su curso, se podría preparar el escenario para que otras iglesias sigan su ejemplo.

“Esperamos que otras iglesias se unan a nosotros ya nuestra iglesia hermana en el norte de Brighton para adorar a Dios como él nos llama a hacerlo, con cantos congregacionales y sin límites artificiales sobre cuántos pueden unirse”, dijo Enyart.

Para el punto anterior, esto está lejos de terminar ya que el estado presentó una apelación en el Tribunal de Distrito 10.

“Esta decisión es un paso importante, pero es solo un paso, ya que será un gran proceso en un proceso largo, estoy seguro. Por eso es importante ”, dijo Bergford.

Dependiendo de lo que suceda, podría dirigirse a la Corte Suprema o incluso regresar a la corte federal.

“Tenemos abogados muy capaces y el gobierno ya ha apelado al Décimo Circuito, por lo que pedimos la bendición de Dios y una audiencia justa de la corte”, dijo Enyart.

“Tendremos canciones congregacionales y podemos hacerlo sin que el gobierno interfiera”, dijo Enyart.

El estado dijo que no comentarán sobre litigios pendientes, pero mientras tanto, estas dos pequeñas iglesias adorarán juntas.