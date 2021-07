J&J descubre sustancias cancerígenas en cinco protectores solares, los retira del mercado

Ahora la farmacéutica Johnson & Johnson esta en otra tremenda situación y ha anunciado que retira del mercado de Estados Unidos, cinco de sus seis protectores solares en aerosol de las marcas Neutrogena y Aveeno, ya que se han encontrado en ellos la sustancia química cancerígena benceno.

Al leer esto, quizas usted se preguntara: ¿Pero como es posible que no saben de lo que estan hechos sus productos y los ingredientes que contienen? ¿o a caso esta pasando algo más con esos productos y han decidido anunciar el problema?

J&J advirtió a sus consumidores que deben dejar de usarlos y desechen los que tengan.

También notificó a los distribuidores y minoristas para que no los vendan más y retiren de las estanterías las existencias, mientras procede a recogerlas, según The Wall Street Journal del 15 de julio.

Para J&J es muy fácil decir que desechen los productos y no se usen más, pero y ¿qué pasa con el dinero gastado? Porque no son productos que le cuestan un dolar o dos, estamos hablando de mínimo $15.00 por un producto chico o quizás más dependiendo del tamaño de esos productos. ¿Y si acaso le devuelven el dinero que gasto, cuanto tiempo llevara este proceso de devolución?

La alarma sobre la contaminación fue lanzada por la farmacia, Valisure LLC, que solicitó a la FDA que retirara los productos, tras encontrar altos niveles de benceno en 24 protectores solares y otros productos de protección solar, entre ellos los de J&J.

Por su parte, el director ejecutivo de Valisure, con sede en New Haven, Connecticut, EE. UU., David Light, se refirió al caso.

“Parece que las pruebas internas de Johnson & Johnson confirman las preocupaciones de Valisure sobre la contaminación por benceno en varios productos de protección solar”, dijo Light.

La multinacional estadounidense confirmó que se trata de contaminación con benceno, una sustancia que no utiliza en la fabricación de los productos, y que los recogerá como una medida de precaución, ya que no representaban peligro para la salud.

Especificó que los productos contaminados son: Neutrogena Beach Defense, Neutrogena Cool Dry Sport, Neutrogena Invisible Daily, Neutrogena Ultra Sheer y Aveeno Protect + Refresh sunscreens.

El benceno puede causar cáncer luego de que las personas estén expuestas a él intensamente. También pueden causar mareos, confusión y latidos cardíacos rápidos o irregulares.

Desde hace decenios que la empresa paga indemnizaciones de miles de millones de dólares por las demandas interpuestas por sus consumidores, afectados seriamente en la salud.

Productos como polvos para bebés, implantes de malla vaginal y analgésicos opiáceos, han sido los causantes de las demandas.

“El mes pasado, el Tribunal Supremo de EE. UU. rechazó la apelación de la empresa que pretendía anular un veredicto que le ordenaba pagar 2.100 millones de dólares a las mujeres que decían que sus emblemáticos productos de polvos de talco contenían amianto y les habían provocado cáncer de ovario”, recordó la autora Rachel Sharp.

Por su parte, los usuarios de las redes sociales expresaron su preocupación e indignación con el caso de J&J, sobre todo porque sus fracasos se siguen repitiendo.

“Esto sucede muy a menudo. Hoy en día, ¿cómo es posible que no sepa qué productos químicos se están poniendo en su producto y que causan cáncer?”, escribió el usuario de Twitter @tonylats1.

Asimismo, la internauta @Scherlie_ va más lejos, reclamando porque no se sanciona con mayor rigor a las empresas que cometen faltas de este tipo.

“En este momento, hay hombres negros que cumplen cadena perpetua por una planta que ahora es legal en la mayoría de los estados. ¿Cómo es que J&J nos sigue fallando en innumerables bases y reciben una palmada en la espalda por jugar con nuestras vidas?”

Más aún, Jacqueline Smith, @scholar812, se siente horrorizada porque ha usado frecuentemente esos productos y sobrevivió a un cáncer de piel.

“Como sobreviviente de un melanoma he usado el protector solar de Neutrogena, y estoy horrorizada. Literalmente me lo rocío a diario”.

Los productos de protección solar que se pide sean retirados del mercado están empaquetados en latas de aerosol.

Los productos se distribuyeron en todo el país a través de una variedad de canales minoristas.

Los consumidores deben dejar de usar estos productos específicos al instante y desecharlos lo antes posible y adecuadamente.

Los consumidores pueden comunicarse con el Centro de Atención al Consumidor de JJCI las 24 horas del día, los 7 días de la semana si tienen preguntas o para solicitar un reembolso llamando al 1-800-458-1673.

Los consumidores deben comunicarse con su médico o proveedor de atención médica si tienen alguna pregunta, inquietud o si han experimentado algún problema relacionado con el uso de estos productos de protección solar en aerosol.

Las reacciones adversas o los problemas de calidad experimentados con el uso de este producto pueden informarse al programa MedWatch Adverse Event Reporting de la FDA en línea, por correo postal o por fax.

Complete and submit the report Online: www.fda.gov/medwatch/report.htm

Regular Mail or Fax: Download form www.fda.gov/MedWatch/getforms.htm or call 1-800-332-1088 to request a reporting form, then complete and return to the address on the pre-addressed form, or submit by fax to 1-800-FDA-0178.