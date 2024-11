Junta Médica de Texas y autor de la Ley de Latidos del Corazón de Texas desmontan mentiras de los medios

El senador de Texas Bryan Hughes, autor de la muy difamada Ley de Latidos del Corazón de Texas, y la Junta Médica de Texas han reiterado que la Ley de Texas permite a los médicos tomar decisiones utilizando un “juicio médico razonable” cuando surgen emergencias médicas durante el embarazo. Hughes y la Junta están intentando aclarar el alcance de la ley pro-vida de Texas, abordando los intentos recientes de los medios de comunicación de tergiversar y desacreditar al estado de Texas y a los proveedores de atención médica de Texas.

Como informó The Texan, la declaración emitida por el presidente de la Junta Médica de Texas, el Dr. Sherif Zaafran, M.D., FASA, hizo referencia a las reglas sobre la ley pro-vida de Texas, que se emitieron a principios de año.

Estas reglas explican que la ley de Texas permite el tratamiento de embarazos ectópicos y abortos espontáneos, y la terminación de embarazos en los que los médicos juzgan razonablemente que la continuación del embarazo representa un peligro para la vida de la madre o un riesgo para una función corporal importante, incluso si el peligro para la vida de la madre no es inminente.

“Los médicos deben utilizar un criterio médico razonable, en consonancia con el consentimiento informado del paciente y con el juramento que cada médico hace, para hacer lo que sea médicamente necesario al responder a una emergencia médica activa, inminente o potencial que ponga a una mujer embarazada en peligro de muerte o riesgo grave de deterioro sustancial de una función corporal importante. Desafortunadamente, eso a veces incluye la interrupción inducida del embarazo”, se lee en parte de la declaración.

La declaración de la Junta Médica de Texas enfatiza que ya se ha proporcionado orientación a los médicos de Texas en las reglas emitidas a principios de año, y que cualquier queja sobre médicos que no cumplan con el estándar de atención establecido en las reglas de la Junta Médica puede presentarse a la Junta para su revisión para su investigación y acción.

La Junta Médica señala que los médicos de Texas conocen las disposiciones de la ley. “Según los informes de Texas Health and Human Services sobre interrupciones inducidas del embarazo desde agosto de 2022 hasta junio de 2024, hubo 119 casos documentados de atención brindada bajo estas excepciones y, hasta la fecha, la Junta Médica de Texas no ha tomado medidas disciplinarias contra ningún médico por su intervención médica en estos casos”.

En su declaración publicada por The Houston Chronicle, Hughes abordó cómo los artículos recientes de Pro- Publica sobre Josseli Barnica y Nevaeh Crain tergiversaron la ley pro vida de Texas. “Soy el autor de la Ley del Latido del Corazón de Texas. Y, lamentablemente, creo que estos artículos se escribieron con el objetivo de tergiversar esa ley. Como todas las leyes de aborto de Texas que se remontan al siglo XIX, la Ley del Latido del Corazón proporciona una clara excepción para las emergencias médicas”, escribió Hughes.

Hughes señala que ProPublica “afirma que la prohibición del aborto en Texas no define ‘emergencia médica’, lo que lleva al lector a creer que los médicos no tienen orientación sobre lo que significa el término. Como señala Hughes, la definición de emergencia médica durante el embarazo está claramente establecida en el Capítulo 171.002 (3) del Código de Salud y Seguridad de Texas. Además, los médicos y hospitales de Texas ya deberían estar familiarizados con el lenguaje de la Ley de Latidos del Corazón de Texas, ya que Hughes y otros que redactaron la Ley conservaron el lenguaje que había sido parte de la Ley de Texas durante años. Esto también se señaló en un video reciente de Facebook de las obstetras y ginecólogas Dra. Christina Francis y Dra. Ingrid Skop, esta última de las cuales ejerce en Texas.

Hughes hizo referencia a la aclaración de la Junta Médica emitida en junio de este año, que establece que los médicos pueden actuar en casos de emergencia médica, incluso si el peligro para la vida de la madre no es inminente.

“Según la ley de Texas, la Sra. Barnica y la Sra. Crain estaban experimentando emergencias médicas y los médicos deberían haber intervenido para salvar sus vidas”, dijo Hughes.

En el caso de Barnica, ya estaba en trabajo de parto prematuro, pero no se hizo nada para prevenir una infección o para ayudar a Barnica a completar el parto inminente de su hijo de 17 semanas (que era demasiado pequeño para sobrevivir fuera del útero) hasta 40 horas después. En el caso de Crain, sus síntomas fueron mal diagnosticados y no fue examinada obstétricamente como debería haber sido. Los médicos notaron signos clínicos de sepsis, pero le dieron el alta y la enviaron a casa. Cuando regresó al hospital, ya era demasiado tarde; su bebé murió y ella murió poco después como resultado de la sepsis.

Hughes dijo: “Lamentablemente, la explicación más probable es que los hospitales y sus médicos tenían miedo de tratar a las mujeres debido a artículos como estos publicados por ProPublica. Los grupos pro-aborto y sus aliados en los medios de comunicación de izquierda han sido implacables en sus intentos de asustar a los médicos, a las madres embarazadas y al público en general para que crean que la ley de Texas impide a los médicos ayudar a los pacientes y salvar vidas”.

Hughes reiteró que la mayoría de los médicos de Texas conocen las excepciones establecidas en la ley y en la guía de la Junta Médica de Texas, como lo demuestran los datos de Salud y Servicios Humanos de Texas, pero esto no se debe a las organizaciones médicas habituales que ofrecen orientación a los médicos.

Según la Dra. Ingrid Skop, obstetra y ginecóloga de Texas, lo que es particularmente inusual es que estas organizaciones médicas, que normalmente ofrecen orientación para nuevas reglas como HIPAA, la Ley de Atención Médica Asequible e incluso sobre cómo recetar opioides correctamente, no han ofrecido tal orientación sobre las leyes estatales y, en muchos casos, incluso han contribuido a la confusión de los médicos.

Las leyes pro vida, incluida la ley de Texas, no prohíben la atención vital de la quimioterapia, la cirugía para el embarazo ectópico, el parto prematuro por ruptura prematura de membranas (PPROM), el cuello uterino insuficiente o una infección como la sepsis, o cualquier condición de salud o complicación del embarazo.

Si los médicos no entienden la diferencia entre la muerte natural de un niño no nacido o un recién nacido prematuro y el asesinato intencional de esos niños (a menudo mediante inyecciones letales y desmembramiento), el problema es del médico, no de la ley. “Ninguna de las organizaciones médicas ayudó voluntariamente a los médicos a entender la ley y, de hecho, a veces ellos mismos estaban fomentando la confusión y el miedo… y luego, cuando los médicos se confundieron y brindaron una atención de calidad inferior… entonces eso se está señalando como una demostración de que las leyes son confusas”, dijo Skop en una discusión por video con su colega obstetra y ginecóloga, la Dra. Christina Francis.

“Estamos agradecidos de que la mayoría de los médicos de Texas estén haciendo esto bien”, señaló el senador Hughes.

“Está claro, sin embargo, que se necesita hacer más para asegurarse de que los médicos y los hospitales conozcan la ley: cuando la vida de una madre o una función corporal importante están en peligro, los médicos no solo están autorizados a actuar, sino que están legalmente obligados a hacerlo.

El estándar de atención, así como su deber moral y ético, los obligan a actuar. Y contrariamente a lo que Pro-Publica quiere hacernos creer, la ley de Texas no les impide ayudar a sus pacientes y salvarles la vida”.