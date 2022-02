La selección mexicana de futbol regreso a las acciones en la eliminatoria para la copa del mundo que se jugara en Qatar a finales de año, el Tri venia de un par de derrotas en contra de los Estados Unidos y Canadá con lo que los aztecas se encontraban de capa caída y con tremenda presión para su entrenador el Tata Martino quien lucia bastante cansado en la banca esto a pesar de estar en la paradisiaca Jamaica.

El Tri dominaba, pero no llegaba su recompensa por la cual tendría que luchar aun mas ya que les anotaron primero y no de veía por donde se pudiera romper el embrujó jamaiquino, este llego hasta los últimos diez minutos primero Henry Martin y dos minutos después Alexis Vega con lo que le regresaron la vida a su entrenador del cual se rumora que si no saca buenos resultados en estas trilogía de encuentros se le darían las gracias.

El siguiente rival de los mexicanos fueron Costa Rica y los ticos que no están en su mejor momento decidieron meterle mas leña al fuego en la crisis mexicana y se metieron con el camión atrás y con dos filas de cinco aprovecharon la inoperancia ofensiva mexicana para llevarse un valioso punto que les servirá en su búsqueda por el repechaje donde tienen una lucha directa con Panamá el siguiente rival de los aztecas, otro mal resultado contra los canaleros y puede ser el acabos para el entrenador mexicano.