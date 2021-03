Legisladores piden reforma de armas

Atan solo pocos dís después del tiroteo masivo en Boulder, los legisladores a nivel federal, estatal y local ya están pidiendo una reforma de armas.

Después de cada tragedia, las comunidades buscan colectivamente dos respuestas: ¿por qué sucedió esto y se preguntan si se podría haberse evitado?

Pero la respuesta puede ser muy diferente, quizás para algunos, la respuesta es sanciones penales más severas, para otros es una cuestión de proporcionar más recursos de salud mental, pero inevitablemente la conversación siempre gira en torno a las armas y el control de ellas y establecer más leyes en contra de la venta de armas.

Haciendo una pequeña encuesta con personas al rededor de nosotros, las respuestas más frecuentes fue que lo que se debe hacer es darle más importancia a la situación de la salud mental y proveer más recursos a los que la necesiten.

Pero como era de esperarse, incluso antes de los tiroteos masivos en Atlanta y Boulder, los legisladores a nivel local, estatal y federal ya estaban presionando por mas reformas de armas.

Sin embargo, la reforma de las armas en este país ha sido durante mucho tiempo un tema divisivo, enfrentando a los partidarios de la Segunda Enmienda contra los defensores de la reforma y dejando poco espacio entre ambos.

Sin embargo, el ciclo de la tragedia continúa junto con los impulsos de reforma.

A nivel federal, la Cámara de Representantes de EE. UU. Ya aprobó dos proyectos de ley relacionados con la verificación de antecedentes.

“No tiene por qué ser así. Creo que eso es lo que es realmente importante que la gente sepa “, dijo el representante de los Estados Unidos Jason Crow, demócrata de Aurora. “Hay cosas que podemos hacer, cosas fáciles de sentido común que pueden salvar miles de vidas y prevenir muchas de estas tragedias”.

El primer proyecto de ley cerraría el llamado vacío legal de exhibición de armas y ampliaría la verificación de antecedentes para incluir la venta o transferencia de armas de fuego entre individuos o grupos privados. Si se aprueba, los requisitos también se aplicarán a las ventas de armas en línea.

En la Cámara, ocho republicanos votaron a favor del proyecto de ley y un solo demócrata votó en contra.

El segundo proyecto de ley cerraría la llamada laguna jurídica de Charleston que permite que se lleve a cabo la venta de un arma si la verificación de antecedentes demora más de tres días en aprobarse. Este proceso es como el hombre involucrado en el tiroteo de la Iglesia Madre Emanuel AME pudo comprar un arma.

Si se aprueba, este proyecto de ley federal cambiaría la fecha de tres a 10 días hábiles antes de que se permita que continúe la venta.

“Necesitamos tener una base de protección y, como legislador federal, esa es mi obligación”, dijo Crow.

El demócrata Aurora no cree que haya una ley que detenga la violencia armada en nuestro país, pero está convencido de que cada pieza de legislación de reforma de armas que se aprueba salva vidas.

La parte difícil es cuantificar una vida que se salvó debido a las reformas en lugar de una que se perdió debido a la violencia.

“Nunca se puede probar algo negativo, los tiroteos que no han ocurrido, las muertes que no han ocurrido como resultado de eso”, dijo Crow.

Aún así, dice que las armas de asalto están destinadas a la guerra y no deberían estar en escuelas, iglesias o cines.

Sostiene que el lobby de las armas en los EE. UU. está disminuyendo y que si los legisladores siguen presionando, el cambio se producirá a nivel federal.

“Recordemos que no hay otra industria, ninguna, que haya estado libre de regulación, supervisión y legislación como el lobby de las armas. Ha habido más seguridad para el consumidor y supervisión de las herramientas eléctricas. Hay más supervisión en las armas de juguete que en las armas reales. Eso está mal y tiene que terminar “, dijo.

En los últimos días, Joe Biden ha ofrecido su apoyo a la legislación de reforma de armas y dice que estaria listo para firmará los proyectos de ley si llegan a su escritorio.

El Senado de los Estados Unidos aún tiene que aceptar cualquiera de los proyectos de ley de reforma de armas y existe una creciente preocupación de que no todos los demócratas del Senado están de acuerdo con los proyectos de ley.

Incluso si todos los demócratas estuvieran a bordo, el liderazgo del Senado actualmente no parece tener los 60 votos que necesita para aprobar ninguna de las leyes.

A nivel local, aqui en nuestro bello estado de Colorado, los demócratas quieren que el gobierno federal haga más en la reforma de armas para que haya reglas uniformes en todo el país y alguien no pueda simplemente conducir a un estado vecino para eludir las leyes y comprar una arma en otra parte.

Sin embargo, con tanto desacuerdo a nivel federal y controversia en lo que respecta a la legislación sobre armas, el líder de la mayoría demócrata, el senador Steve Fenberg, no está conteniendo la respiración.

“Básicamente, todos sabemos que es probable que el Congreso no pueda actuar”, dijo Fenberg.

Colorado ya tiene leyes de armas más estrictas en los libros que el gobierno federal.

Recordemos que en el 2013, el estado aprobó una prohibición de los cargadores de alta capacidad, que Fenberg cree que podrían haber salvado vidas en el tiroteo de King Soopers.

“No compró una revista de gran capacidad y luego la usó en King Soopers y eso se debe a una ley que aprobamos hace ocho años.

Si lo hubiera hecho, me temo que estaríamos hablando de mucho más de 10 personas ”, dijo Fenberg.

Además también en 2019, Colorado aprobó la orden de protección de riesgo extremo, también conocida como la ley de bandera roja, que permite a las fuerzas del orden, un miembro de la familia o un miembro del hogar solicitar al estado que retire temporalmente las armas de fuego de alguien que se considere que representa un riesgo.

Y este año, Colorado ya está considerando dos nuevas leyes sobre las armas, una para exigir el almacenamiento seguro de armas de fuego y otra para exigir a los propietarios que denuncien la pérdida o el robo de armas en un plazo de cinco días. Aunque incluso podría haber más legislación en camino.

“Creo que también debemos recordar que no existe una solución única para este problema. Eso no debería ser una excusa para no hacer nada ”, dijo.

Sin embargo, legisladores republicanos como el senador John Cooke no están de acuerdo con la necesidad de una reforma de armas.

“Podemos aprobar todos los proyectos de ley de control de armas que queramos, no estoy seguro de que esa sea la respuesta. El arma es un objeto animado y creo que debemos ver qué desencadena a alguien así ”, dijo Cooke.

La discusión de las reformas de armas a nivel estatal ha llevado a debates amargos y nocturnos incluso en esta sesión legislativa. Sin embargo, con los demócratas en control de la Cámara, el Senado y la Mansión del Gobernador, es probable que se aprueben sus impulsos de reforma.

Creemos que el problema de salud mental es muy grande y se le debe atacar, se le debe dar mas atención y recursos.