Levantará mandato de vacunas COVID-19 a trabajadores de la ciudad de Denver

Según la última guía del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Denver (DDPHE), Denver levantará el mandato de vacunas para trabajadores de la ciudad, maestros y otras personas en entornos de alto riesgo el 5 de marzo.

Auque el DDPHE dijo que puede emitir nuevas órdenes de salud pública si los datos cambian, dicen funcionarios de salud.

Los empleados, maestros, contratistas y trabajadores de la ciudad de Denver en entornos de alto riesgo ya no tendrán que vacunarse contra el nuevo coronavirus a partir del 5 de marzo.

“Durante la pandemia, tomamos decisiones basadas en datos para proteger a los residentes y Denver ahora se encuentra en un lugar donde tiene sentido levantar el mandato de vacunación”, dijo Bob McDonald, director ejecutivo del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Denver y el Administrador de Salud del Departamento de Salud Pública de Denver, “Quiero agradecer a todos los que cumplieron con este mandato. Al dar el paso de vacunarse y mantenerse al día con los refuerzos, ha evitado que nuestro sistema hospitalario se derrumbe y ha salvado vidas”.

El mandato de vacunación, que se anunció para todos los empleados de la ciudad y el condado de Denver, socorristas, trabajadores de centros de atención a largo plazo, refugios, centros correccionales, así como proveedores de cuidado infantil, maestros y algunos trabajadores privados el 2 de agosto, ha sido vigente desde el 30 de septiembre del año pasado. Se implementó para aumentar la tasa de vacunación en la ciudad y el condado y para evitar que el sistema hospitalario de la región colapse durante las ondas delta y omicron, dijeron funcionarios de la ciudad.

A principios de octubre, casi el 99 % de la fuerza laboral de la ciudad estaba completamente vacunada o exenta, según los datos de la ciudad en ese momento.

Los datos más recientes del DDPHE muestran que la tasa de positividad de una semana, la métrica que mide cuánto virus se está propagando actualmente en la comunidad, ha caído por debajo del 5% en Denver y el modelo sugiere que levantar el mandato de la vacuna no tendrá un efecto negativo sobre esta tendencia, segun un comunicado de prensa de los estados del departamento.

En todo Colorado, los funcionarios de salud estatales estiman que el 90 % de los residentes son inmunes al omicron y la mayoría está protegido contra enfermedades graves.

Además, los funcionarios del DDPHE dijeron el miércoles que el incidente de enfermedad grave por COVID-19 en personas que están al día con sus vacunas contra el COVID-19 es bajo y que la capacidad hospitalaria se ha estabilizado. Aquellos que están al día con sus vacunas tienen un 86 % menos de probabilidades de morir y un 51 % menos de probabilidades de ser hospitalizados en comparación con aquellos que están completamente vacunados, según el DDPHE.

“Estos resultados comunitarios mejorados, además de que las vacunas y los refuerzos son gratuitos y están ampliamente disponibles para el público, ahora hacen posible la transición a un enfoque a más largo plazo que trata al COVID-19 como una enfermedad endémica y reserva las órdenes de salud pública para situaciones urgentes. ”, dice el comunicado de prensa.

Aunque la inmunidad debido a la vacunación o a una infección reciente es alta, los funcionarios del DDPHE continúan instando a los habitantes de Denver a que estén atentos y tomen precauciones, y señalaron que el departamento puede implementar nuevas órdenes de salud pública en el futuro si los datos muestran que protegerá la salud de la comunidad.

El mandato de vacunación de Denver llevó a siete policías de Denver a presentar una demanda contra el alcalde, el jefe de policía y el departamento de salud; sin embargo, un juez finalmente desestimó la demanda.

Un portavoz de DDPHE dijo que los empleados que fueron despedidos por la ciudad por no cumplir con el mandato no recuperarían sus trabajos.

Las Reglas del Servicio de Carrera establecen que los empleados despedidos por violar las Reglas del Servicio de Carrera no son elegibles para ser recontratados por cinco años y las reglas se establecieron claramente en todas las comunicaciones anteriores con respecto al mandato de vacunación. Como tal, los empleados de la ciudad que fueron despedidos por violaciones del mandato de vacunas no son elegibles para ser recontratados por cinco años. Se mantendrán otras medidas disciplinarias, suspensiones o reducciones temporales en el pago, emitidas a los empleados de la ciudad por violaciones del mandato de vacunación. Toda disciplina se emitió de acuerdo con las Reglas del Servicio de Carrera por violaciones al mandato y con aviso a los empleados. El cambio en el mandato ahora no cambia las violaciones anteriores.

Los mandatos de vacunación federales y estatales siguen vigentes para los trabajadores y las personas en ciertos entornos, incluidas las instalaciones médicas. Un mandato federal de uso de mascarillas también sigue vigente para los aeropuertos de la nación, durante los vuelos, en los autobuses escolares, el transporte público y otros entornos.