Llegó el juego de las estrellas

En el béisbol de las grandes ligas llego el juego de estrellas, se jugó en la Milla Alta que fue una gran sede a pesar de que tuvo solo unos cuantos meses para preparar un evento que normalmente se toma un par de años en organizar, recordemos que esto sería en Atlanta, pero el comisionado decidió cambiar de cuidad por cosas políticas.

Los que salieron ganando fueron los aficionados de los Rockies de Colorado que disfrutaron cuatro días a todo Beisbol primero con el juego de futuras estrellas que por cierto el manager de la liga nacional fue Vinicio Castilla el oaxaqueño que fue Leyenda con los Rockies y todavía es parte de la institución y es muy querido por la gente y los jugadores prueba de ello fue el día lunes cuando se llego el Derby de cuadrangulares y el representante de los Rockies Trevor Story llego con un jersey de Castilla el cual uso en el juego de las estrellas del 98 que también fue en el Coors Field.

Y bueno, cabe destacar que el Derby lo gano el jugador Pete Alonso quien no recibió mucha publicidad antes de evento a pesar de que era el campeón todos los reflectores estaban en el Japones Shohei Ontani que la esta rompiendo esta temporada no solo como cañonero si no también como lanzador de hecho él fue el pitcher abridor por la liga americana y primer bate algo histórico este tipo de cosas solo se le veían al Babe Ruth en sus inicios.

Aun así la ovación más grande se la llevo el jugador Nolan Arenado el tercera base de los Cardenales de San Luis y favorito de la afición de los Rockies no hizo mucho como toda la liga nacional que perdió el encuentro 5 a 2 esta fue la octava victoria en línea de la liga americana, el MVP Vladimir Guerrero Jr. con su cuadrangular y dos carreras impulsadas.