Los Rapids de CO están ilusionando

Los Rapids de Colorado están ilusionando a su afición con buen futbol y eliminando equipos de la Liga Mx, en el torneo que comparten los aztecas con la MLS en esta ocasión eliminaron a los Bravos de Juárez 3 a 2.

Los fronterizos contaron con una gran porra de juarenses que viven en la Milla Alta esto le dio más ambiente al juego, los visitantes anotaron primero al minuto 18’ los Rapids contestaron con tres dos tenemos que decirlo con mucha ayuda de la defensa de los Bravos que se vieron inocentes y los locales no perdonaron.

El primero una pérdida de balón en el área que Rafael el Brasileño tomo y se la cedió a su compañero Lewis quien la mando guardar, antes de termina la primera mitad el 10 de los Rapids Mihailovic cobro una pena máxima y puso el dos a uno, Harris al 59 el 3 a 1.

Los Bravos se acercaron al 71 y se fueron con todo en busca del empate que, no llego a pesar de que se agregaron 10 minutos, con esta victoria los Rapids pasaron a la siguiente ronda donde enfrentaran a los Diablos Rojos del Toluca y el ganador de esta serie se enfrentara al ganador de las Águilas del América vs el San Luis de la MLS, se vale soñar y ver una Rapids vs Águilas en semifinales.