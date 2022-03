Mandatos de vacuna COVID-19 violan los”principios constitucionales y bioéticos”

Los mandatos de la vacuna COVID violan los “principios constitucionales y bioéticos”, argumentan los académicos.

“La adopción de nuevas políticas de estado de vacunación ha provocado una reacción, una resistencia y una polarización globales y locales de múltiples niveles que amenazan con escalar si continúan las políticas actuales”, escribieron los académicos.

Nueve académicos altamente acreditados emitieron un documento preimpreso completo que documenta una serie de resultados significativamente negativos que resultan de los mandatos de vacunas experimentales COVID-19, pasaportes y políticas de discriminación basadas en el estado de la vacuna.

“The Unintended Consequences of COVID-19 Vaccine Policy: Why Mandates, Passports, and Segregated Lockdowns May Cause more Harm than Good” se publicó el 1 de febrero y fue escrito por académicos con experiencia en salud pública, epidemiología, bioética, estadística, pediatría y leyes de Universidad Johns Hopkins, Oxford, Harvard, la Universidad de Washington y otras instituciones.

Este grupo de académicos argumenta “que las políticas actuales de vacunación obligatoria para toda la población son científicamente cuestionables, éticamente problemáticas y equivocadas”.

“Restringir el acceso de las personas al trabajo, la educación, el transporte público y la vida social en función del estado de vacunación contra la COVID-19 vulnera los derechos humanos, promueve el estigma y la polarización social y afecta negativamente a la salud y el bienestar”.

Aunque perciben algunos resultados positivos de las campañas de vacunación, los autores observan que las inyecciones muestran una “efectividad significativamente menguante contra la infección (y la transmisión) entre las 12 y las 16 semanas, con las variantes Delta y Omicron”. Esto hace que la justificación científica de las políticas de vacunas sea “cada vez más cuestionable”, al igual que el hecho de que hay “poca evidencia cuantitativa de la amenaza que representan los no vacunados para las personas de alto riesgo”.

Haciendo una crítica amplia de la política de vacunas, los académicos escriben que tales requisitos de mandato y pasaporte “no parecen reconocer el diferencial de riesgo extremo entre las poblaciones y, en muchos países, ignoran el papel protector de la infección previa”.

Además, tales políticas de vacunación “incluyen elementos que son punitivos, discriminatorios y coercitivos, incluido el condicionamiento del acceso a la salud, el trabajo, los viajes y la vida social al estado de vacunación en muchos entornos”.

Resaltando una ironía, el documento cita estudios que encuentran que tales políticas “probablemente afiancen la desconfianza”, provoquen “una motivación para contrarrestar una amenaza irrazonable a la libertad de uno” e “induzcan una disminución neta en la inclinación a vacunar”.

Las autoridades sanitarias y los medios de comunicación proporcionan información “engañosa”

Los autores documentaron cómo “[l]a información incompleta o engañosa por parte de las autoridades sanitarias y los medios de comunicación” provocó gran confusión y desconfianza entre el público.

Dichos ejemplos incluyeron una postura de 2020 de la Organización Mundial de la Salud y los gobiernos de todo el mundo de que no exigirían inyecciones de estos productos experimentales, “solo para cambiar de posición a mediados de 2021”.

Además, la comunicación inicial de que las vacunas COVID-19 evitarían que las personas inyectadas contrajeran el virus resultó ser engañosa con altas tasas de casos de “avance” de los vacunados en comparación con los no vacunados (74%), incluidas las hospitalizaciones.

Además, “las preocupaciones sobre las señales de seguridad y la farmacovigilancia [de fuentes como VAERS] se han incrementado por la falta de transparencia total en los datos de los ensayos clínicos de COVID-19”. Este también es el caso de los “datos cambiantes sobre efectos adversos como la coagulación de la sangre”, la miocarditis y los períodos menstruales.

‘El estigma como estrategia de salud pública’ que incluye ‘retórica

incendiaria’ y ‘chivos expiatorios’

Para contrarrestar la desconfianza natural resultante de estas políticas, los autores afirmaron que las autoridades políticas y de salud pública adoptaron el “estigma como una estrategia de salud pública” señalando a los no vacunados para “utilizar un lenguaje expiatorio, culpabilizador y condescendiente utilizando términos peyorativos y promoviendo activamente el estigma y la discriminación como herramientas para aumentar la vacunación”.

Para ilustrar, brindan una selección de citas de jefes de estado, incluido el primer ministro canadiense Justin Trudeau, quien llamó a los no vacunados “extremistas que no creen en la ciencia” que son “a menudo misóginos [y]… racistas”. El presidente Emmanuel Macron de Francia afirmó su objetivo de “molestarlos aún más”, y Naftali Bennett de Israel afirmó que los no vacunados estaban “poniendo en peligro su salud, la de quienes los rodean y la libertad de todos los ciudadanos israelíes”.

Los autores observan que esa peligrosa retórica política “se ha vuelto socialmente aceptable entre muchas personas vacunadas y grupos a favor de la vacuna, así como entre el público en general. El efecto es polarizar aún más a la sociedad, física y psicológicamente, con una discusión limitada sobre las razones por las cuales las personas pueden permanecer sin vacunar”.

Citando un estudio de Günter Kampf en The Lancet, los académicos concluyeron que utilizar “el estigma como estrategia de salud pública… probablemente sea prácticamente ineficaz para promover la aceptación de la vacuna”.

Además, “las personas no vacunadas o parcialmente vacunadas a menudo tienen preocupaciones que se basan en algún tipo de evidencia”, aseguraron. Estos incluyen “infección previa de COVID-19, datos sobre el riesgo basado en la edad, [y] problemas de confianza históricos/actuales con la salud pública y los gobiernos, incluido el racismo estructural”.

Las razones para evitar las inyecciones también pueden basarse en “experiencias personales”, incluidas las reacciones adversas a los medicamentos o “preocupaciones sobre el proceso democrático”, como la “creencia de que los gobiernos han abusado de su poder al invocar un estado de emergencia constante, ignorar los procesos de consulta pública y confiar demasiado en los datos producidos por las compañías farmacéuticas en su toma de decisiones”.

“La retórica incendiaria actual va en contra del consenso social previo a la pandemia de que los comportamientos de salud… no deberían afectar la forma en que las instituciones médicas, culturales o legales tratan a una persona que busca atención”, escribieron los autores.

Sin embargo, algunos gobiernos “ahora están imponiendo multas o primas de seguro médico a los no vacunados, mientras que el personal médico y los administradores de hospitales están considerando usar el estado de vacunación como un criterio de protocolo de triaje”.

En ausencia de transparencia, surgen “explicaciones alternativas”, incluidos los “microchips”

Según los autores del artículo, los datos revelan “la importancia de ser transparente sobre la información negativa de la vacuna para aumentar la confianza” y “cuando las autoridades sanitarias no son transparentes, puede aumentar la receptividad a explicaciones alternativas”.

Y así, se puede observar que “las ‘teorías de la conspiración’ se han vuelto ampliamente difundidas, especialmente entre las personas no vacunadas”. Por ejemplo, algunas preocupaciones “incluyen la adopción de dispositivos de seguimiento implantables (incluidos microchips), identificaciones digitales, el aumento de los sistemas de crédito social y el establecimiento de gobiernos autoritarios de biovigilancia”.

“Paradójicamente, la pandemia de COVID-19 coincide con avances tecnológicos de gran alcance que brindan la capacidad para formas nuevas y futuras de vigilancia estatal masiva”, observaron los académicos.

Dicha tecnología incluye “dispositivos intradérmicos biocompatibles” y “microchips implantables multifunción”. La combinación de estas posibilidades con las políticas de pasaporte de vacunas “así como la censura de las empresas de redes sociales” probablemente “reforzará y exacerbará la sospecha y la desconfianza”.

Mandatos de vacunación y pasaportes ‘una herramienta para el comportamiento autoritario’

Al abordar la erosión de las libertades civiles, los académicos afirman que “las políticas de vacunación contra el COVID-19 representan una amplia interferencia con los derechos de las personas no vacunadas”.

“Los pasaportes de vacunas corren el riesgo de consagrar en la ley la discriminación basada en el estado de salud percibido, lo que socava muchos derechos de las personas sanas”, escribieron los autores.

De hecho, “las personas no vacunadas pero previamente infectadas con el virus generalmente tendrán un riesgo sustancialmente menor de infección (y resultados graves) que las personas doblemente vacunadas pero sin infección previa”.

Este fue el caso del tenista masculino del ranking mundial Novak Djokovic, quien a pesar de haberse recuperado del COVID-19, fue deportado en vísperas del Abierto de Australia el mes pasado.

“La caracterización explícita del Sr. Djokovic como una amenaza para el ‘orden civil y la salud pública’ de Australia… subraya las preocupaciones sobre los mandatos de vacunación y los pasaportes como una herramienta para el comportamiento autoritario”, propusieron los académicos.

Principio ético del consentimiento informado desplazado por la coerción agresiva

Después de abordar la pronunciada polarización política resultante de las políticas de vacunas, las violaciones de la privacidad asociadas con los pasaportes y las graves violaciones de los derechos humanos, incluido el derecho al trabajo, los autores centraron su atención en la erosión del consentimiento informado.

“El consentimiento informado en entornos de atención médica estándar requiere que la decisión de una persona de emprender un tratamiento de salud sea voluntaria, y que la persona reciba información adecuada sobre los riesgos y beneficios comparativos y pueda sopesarlos con sus circunstancias individuales.

La voluntariedad se considera socavada por la influencia indebida, la coacción, las amenazas de daño y la coerción”, escribieron.

Sin embargo, “muchas políticas limitan claramente la elección y el funcionamiento normal del consentimiento informado” y, por lo tanto, califican como coerción. Algunas políticas “adjuntan consecuencias muy graves a la negativa, como la pérdida del empleo y de los medios de subsistencia, lo que puede dar lugar a la pobreza y la incapacidad para cuidar de la familia.

“Otros son, a primera vista, menos restrictivos (p. ej., restringir el acceso a bares, conciertos, eventos deportivos, viajes internacionales, algunos entornos de atención médica), pero aun así pueden conducir a una exclusión significativa de la vida social, lo que genera presión para el cumplimiento”.

En muchos casos, como cuando Macron afirmó que su estrategia era “hacer enojar [a los no vacunados]”, los funcionarios del gobierno han “admitido que tales políticas están inherentemente diseñadas para ser coercitivas” y, por lo tanto, “uno puede concluir que no solo limitan, sino que ignoran en gran medida la ética del consentimiento informado”.

Políticas de vacunas ‘punitivas’ ‘fracasaron’, violan ‘principios constitucionales y bioéticos’

Al resumir sus conclusiones, los autores advirtieron que la “adopción de nuevas políticas sobre el estado de vacunación ha provocado una reacción, una resistencia y una polarización globales y locales de múltiples niveles que amenazan con escalar si continúan las políticas actuales”.

“Negar a las personas educación, sustento, atención médica o vida social a menos que se vacunen no parece coincidir con los principios constitucionales y bioéticos, especialmente en las democracias liberales”, escribieron.

A estos efectos, los académicos concluyen que “el caso científico de las políticas de vacunas punitivas contra el COVID-19, dada la naturaleza patentada de nuestras vacunas actuales, ya no encaja con las normas bioéticas y la ética de la salud pública previas a la pandemia”.

Por lo tanto, es hora de “recuperar el enfoque en las medidas de salud pública no coercitivas”, incluida la transparencia de los datos, la “independencia de los medios y el debate público y el escrutinio sobre las políticas de vacunas contra el COVID-19”, concluyeron los autores.