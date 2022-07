Más de 50 millones de bebés Millennial y Gen Z están muertos a causa del aborto

Há habido generaciones de vidas perdidas por el aborto bajo la horrible decisión de la Corte Suprema de Roe v. Wade que anuló las leyes estatales pro-vida en 1973, obligando al aborto a toda la nación.

Desde Roe, se estima que 63 millones de bebés no nacidos han sido asesinados legalmente en los Estados Unidos. Solo en la última década (2010-2020), el aborto acabó violentamente con la vida de casi 10 millones de bebés no nacidos en la última década. Más de 50 millones de bebés Millennial (24,5 millones) y de la Generación Z (26 millones) han muerto por aborto combinado, según datos publicados por el antiguo “afiliado especial” y brazo de investigación de Planned Parenthood, el Instituto Guttmacher.

Los datos más recientes publicados por Guttmacher para 2020 revelaron que 2548 bebés no nacidos terminan ahora todos los días por aborto en los Estados Unidos: 106 por hora y casi 1,8 por minuto.

Live Action News documentó las siguientes pérdidas entre las generaciones desde Roe v. Wade. Para determinar las categorías generacionales, Live Action News usó definiciones de edad para los diversos grupos de generación publicados por Pew Research, junto con datos de aborto informados publicados a lo largo de los años por Guttmacher (Nota: los datos han variado de un año a otro debido a estimaciones y los datos de 2018 han no se ha hecho público).

Generación X = 8.7 millones de vidas antes de nacer perdidas por el aborto

Entre 1973 y 1980, se estima que se perdieron 8.736.000 vidas antes de nacer debido al aborto entre la Generación X, identificada por Pew como aquellas nacidas entre 1965 y 1980. Esto es más que toda la población del estado de Virginia y supera las poblaciones en todos los estados de los EE. UU., excepto 11, según las estimaciones de datos de población de 2020.

Millennials = 24,5 millones de vidas antes de nacer perdidas por el aborto.

Pew identifica a los Millennials como aquellos nacidos entre 1981 y 1996. En esa generación, se estima que 24 514 400 vidas prenacidas de Millennials se perdieron a causa del aborto. Los datos por estado publicados en infoplease.com para 2020 indican que esto equivaldría a más de la población del estado de Florida y superaría las poblaciones en todos los estados de EE. UU. excepto dos.

Generación Z = 26 millones de vidas antes de nacer perdidas por el aborto.

Pew Research define a la Generación Z como aquellos nacidos después de 1996. Entre 1997 y 2020 (el último informe publicado de Guttmacher, excluyendo 2018 que no se ha hecho público), se estima que 26.000.000 de bebés no nacidos de la Generación Z se perdieron por aborto.

Esto, al igual que los de la generación Millennial, también equivale a más personas que la población total de Florida en 2020, y superaría las poblaciones en todos los estados individuales, excepto Texas y California.

50.5 millones de vidas perdidas entre Millennials y Gen Z solo:

Las vidas antes de nacer perdidas por el aborto entre los Millennials (24,5 millones) y la Generación Z (26 millones) superan en número a las poblaciones de una multitud de países, según una estimación de 2022 publicada por WorldMeters.info, como Finlandia, Nueva Zelanda, Sri Lanka, Rumania, Guatemala, Ecuador, Países Bajos, Camboya, Ruanda, Suecia, Portugal, Cuba, Bélgica y muchos otros.

Colectivamente (50,5 millones), estas vidas perdidas superan en número a las poblaciones de Colombia, España, Uganda, Argentina, Argelia, Sudán, Ucrania e Irak, entre muchos otros.

Abortos por década

Usando datos publicados por Guttmacher, también podemos ver el impacto que ha tenido el aborto en Estados Unidos por década:

1973 a 1979: casi 7,2 millones de muertos

1980 a 1989: casi 16 millones de muertos

1990 a 1999: 14,3 millones de muertos

2000 a 2009: 12,4 millones de muertos

2010 a 2020 (último año publicado): casi 10 millones de muertos

Se estima que entre 60 y 63 millones han muerto por aborto desde 1973

Entre 1973 y 2020 (último dato publicado por Guttmacher), se reportaron aproximadamente 60 millones de abortos. Trágicamente, el número de vidas perdidas por el aborto ahora se estima en 63.5 millones o más.

Para dar un poco de perspectiva, 63,5 millones de vidas es más alto que las poblaciones de California y Florida combinadas en 2020. También representa un poco más del 83% del número total de niños que estaban registrados en la escuela (76,4 millones) en 2017 según los CDC. , y el 19 % de toda la población de EE. UU., que la Oficina del Censo de EE. UU. proyectó había llegado a 332 403 650 el 1 de enero de 2022. Además, estos bebés asesinados por aborto legal desde 1973 sumarían casi las tres cuartas partes de la población de Alemania, casi la mitad de la población de México, y casi toda la población actual de Sudáfrica e Italia.

Roe v. Wade se ha ido, pero los bebés aún no están protegidos

Si bien la Corte Suprema de EE. UU. anuló Roe v. Wade en junio, no protegió completamente a los niños no nacidos, sino que permitió que los estados decidieran quién vive y quién muere. En palabras del filósofo y teólogo Marcel Guarnizo, mientras que la última decisión en el caso Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization restauró “mayor legitimidad” a la Corte Suprema, “Era evidente un factor de deslegitimación para que la Corte dictaminara que, con base en su decisión, las madres podrían matar a sus hijos en Estados Unidos”.

Al describir la opinión de la mayoría en la decisión de Dobbs como “profundamente defectuosa”, Guarnizo señala que la mayoría no precede “afirmar que existe el derecho a la vida o que el niño en el útero tiene los mismos derechos que cualquiera de nosotros después del nacimiento”. De hecho, la decisión que descarriló a Roe “confirió autoridad a los y al pueblo ‘para decidir quién vive y quién muere’”, dijo Guarnizo, y agregó: “Este mantra vacuo de la decisión de Dobbs reafirma el nuevamente letal error que nos dio a Roe y Casey.

“En verdad, ningún tribunal, legislatura estatal o referéndum del pueblo tiene autoridad moral, legal o justa para decidir qué bebés viven o mueren. Cualquier reclamo por parte de cualquiera a esta autoridad es intrínsecamente antidemocrático y totalitario”, afirmó.

Como dijo anteriormente Live Action News, “los niños no nacidos merecen protección contra el homicidio, no un pase de responsabilidades de la Corte Suprema a los legisladores estatales sobre quién regula qué seres humanos no nacidos pueden ser asesinados a qué edad de gestación”.

Nota del editor: Pew Research identifica a los nacidos después de 1996 como la “Nueva Generación”. Live Action News se ha referido a los nacidos después de 1996 como Gen Z. Para aclarar, eso incluiría tanto a la Generación Z (nacidos de 1997 a 2012) como a la Generación Alfa (clasificados como nacidos entre 2010 y 2025).