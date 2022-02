Mayoría de Millennials/Gen Z no están de acuerdo con la agenda de aborto de Biden-Harris

Recientemente una nueva encuesta encontró que la mayoría de los Millennials/Gen Z no están de acuerdo con la agenda de aborto de Biden-Harris.

Según una nueva encuesta, más y más los jóvenes estadounidenses continúan evitando las actitudes extremas sobre el aborto.

Como cada año, Students for Life of America (SFLA), a través de su Demetree Institute for Pro-Life Advancement, encuestó a Millennials y Gen Zers por tercer año consecutivo y descubrió que un gran número aún continua apoyando los límites significativos al aborto.

“Lejos de ser votantes directos a favor del aborto sin matices, los millennials y la generación Z comparten preocupaciones sobre los extremos del aborto, el deseo de tener una voz y un voto sobre la vida, y rechazan por completo la política imprudente y mortal que persigue actualmente la administración Biden y sus aliados corporativos del aborto en las píldoras químicas para el aborto”, dijo el presidente de la organización SFLA, Kristan Hawkins, en un comunicado de prensa enviado por correo electrónico.

Cabe recalcar que “El enfoque de esta encuesta es examinar el punto de vista de la generación más atacada por la industria de los abortistas.

Cabe hacer hincapie que los Millennials y los Gen Z sobrevivieron al aborto y ahora ellos están siendo presionados para abortar a las generaciones futuras.

Entonces, queríamos conocer sus puntos de vista sobre la política de vanguardia que ahora se está considerando a la luz de los cambios que se producirán después de que la Corte Suprema examine Roe v. Wade en el caso Dobbs pendiente”.

La encuesta fue realizada por Vinea Research utilizando una encuesta en línea de 10 minutos del 5 al 11 de enero del 2022.

La encuesta tuvo más de 900 encuestados de 18 a 34 años, y el margen de error fue del 3,5 %.

Un comunicado de prensa del Instituto Demetree para el Avance Pro-Vida explicó los hallazgos.

Primero, 8 de cada 10 (80%) votantes jóvenes quieren votar sobre la política de aborto, un aumento del 66% con respecto al año anterior. Pero si bien estos votantes consideran que el aborto es un tema importante, no es porque quieran que sea completamente legal, sin límites.

En cambio, 3 de cada 4 (75%) encuestados dijeron que están a favor de las restricciones al aborto, mientras que 4 de cada 10 (40%) dijeron que quieren que el aborto sea completamente ilegal o legal solo en los casos de violación, incesto o para salvar la vida de la madre. Aproximadamente 6 de cada 10 dijeron que se oponen a la legalidad del aborto durante los nueve meses de embarazo.

Además, la mayoría de los encuestados se opone a la financiación de los contribuyentes para el aborto y apoya las leyes de protección de la conciencia para los trabajadores de la salud.

Más de la mitad dijo estar de acuerdo con prohibir el aborto después de que se puedan encontrar los latidos del corazón de un niño antes de nacer, y no estuvo de acuerdo con permitir que la píldora abortiva se distribuya en línea sin probarla primero.

Encuestas anteriores arrojaron resultados similares, y se estima que solo el 7% de los Millennials apoyan el aborto a pedido financiado por los contribuyentes en cualquier momento, sin límites. También se ha descubierto que los activistas pro-vida más jóvenes están más entusiasmados con sus creencias que los jóvenes defensores del aborto.