No descarta mandato de uso de tapabocas

El gobernador, Jared Polis, no descartó el mandato del uso de una máscara o mejor conocida como “tapa-bocas” en todo el estado en su conferencia de prensa del jueves.

Y fue muy notorio el tono que uso y hasta con malas palabras al referirse a la gente y que deben usar el tapabocas y dejó claro en sus términos más claros acerca de los residentes de Colorado y los visitantes del estado que deben usar el tapabocas y dijo: “¡Use una maldita máscara!”

Esto se produjo después de que contesto una pregunta sobre por qué no había emitido un mandato estatal para cubrirse la cara o máscaras, al igual que otros estados en respuesta a sus picos masivos en nuevos casos y hospitalizaciones de COVID-19.

“Si no he sido claro, te estoy diciendo que uses una máscara”, dijo Polis después de subrayar que siente que ha sido claro durante semanas que todos los habitantes de Colorado deben usar máscaras cuando están en el interior y cuando no pueden quedarse 6 Pies separados de los demás y que dudaba que alguien estuviera esperando solo “un pedazo de papel” del gobernador diciéndoles que lo hicieran.

Dijo que los condados y municipios locales tienen una capacidad mucho mayor para hacer cumplir las órdenes de máscaras a través de la policía local, los diputados y las agencias de salud que el estado, y dijo que aproximadamente el 60% de Colorado ahora tiene ordenanzas para usar máscaras o cubrirse la cara.

Pero cuando las preguntas eran insistentes, dijo que no descartaría una orden de máscara en todo el estado.

“No he descartado nada”, dijo Polis. “Quiero hacer lo que sea que lleve a usar máscaras en nuestro estado”.

Eso incluye a los residentes de otros estados que visitan Colorado, a quienes Polis dijo que deberían ser multados por las agencias locales si se niegan a cumplir con las órdenes y requisitos de salud pública locales o estatales.

Agrego que entre 50,000 y 100,000 tejanos y arizonenses visitaron Colorado para el feriado del 4 de julio, proveniente de los puntos calientes actuales de COVID-19 de la nación.

Polis nuevamente usó metáforas de béisbol para describir la situación de Colorado cuando se trata del nuevo coronavirus, diciendo que ahora teníamos que correr hacia el virus pero que teníamos corredores en la base. Sin embargo, otros estados en los EE. UU.

Han bajado tres carreras, y Arizona, Texas y Florida han bajado 10 carreras hasta el virus, dijo.

Pero reconoció que la tasa de reproducción del virus ahora estaba por encima de uno en Colorado, lo que significa que por cada persona que tiene el virus, se lo contagiará al menos a otra persona. Y dijo que el uso de máscaras era de alrededor del 70% en todos los habitantes de Colorado en este momento, lo cual es mejor que en otros estados, pero tenía que estar más cerca del 85% o 90% para evitar que las tasas crecieran aún más rápidamente.

Dijo que será necesario un mayor uso de máscaras, menos socialización y un mejor distanciamiento social a menos que Colorado quiera volver a donde estaba en mayo y ver picos como en nuestros estados vecinos, lo que Polis dijo que probablemente afectaría los planes de las escuelas para reabrir en -la educación personal en el otoño y la recuperación económica de la pandemia.

“No es un concurso para hacer trampa y ver con qué puedes salirte con la tuya”, dijo Polis.

También arrojó agua fría sobre las esperanzas y los sueños de muchos jóvenes de Colorado al declarar el verano de 2020 “el verano sin fiestas”.