No sea víctima de los preparadores de declaraciones de impuestos “fantasmas”

Como sabemos, ya se acerca la temporada y muchos nos estamos preparando con toda la documentación necesaria para presentar los impuestos, pero con el comienzo de la temporada de presentación de impuestos de este año 2020, el Servicio de Impuestos Internos está recordando a los contribuyentes que eviten los preparadores de declaraciones de impuestos “fantasmas” poco éticos.

Según el IRS, un preparador fantasma no firma una declaración de impuestos que preparan.

» Los preparadores fantasmas sin escrúpulos imprimirán la declaración y le dirán al contribuyente que firme y la envíe por correo al IRS. Para las declaraciones presentadas electrónicamente, el fantasma se preparará pero se negará a firmar digitalmente como preparador pagado.

» Tenga siempre presente que por ley, cualquier persona a la que se le pague por preparar o ayudar a preparar declaraciones de impuestos federales debe tener un número de identificación fiscal preparador, o PTIN.

» Los preparadores pagados deben firmar e incluir su PTIN en la declaración.

» El No firmar una declaración es una señal de alerta de que el preparador pagado puede estar buscando ganar dinero rápidamente al prometer un gran reembolso o cobrar tarifas basadas en el tamaño del reembolso.

» Los preparadores de declaraciones de impuestos fantasmas también pueden:

» Exigir el pago en efectivo solamente y no proporcionar un recibo.

» Inventar ingresos para calificar a sus clientes para créditos fiscales.

» Reclama deducciones falsas para aumentar el monto del reembolso.

» Reembolsos directos en su cuenta bancaria, no en la cuenta del contribuyente.

El IRS insta a los contribuyentes a elegir sabiamente un preparador de declaraciones de impuestos.

La página del directorio del IRS donde puede elegir un profesional de impuestos es IRS.gov tiene información sobre las credenciales y calificaciones de los preparadores de impuestos.

El Directorio del IRS de preparadores de declaraciones de impuestos federales con credenciales y calificaciones seleccionadas puede ayudar a identificar a muchos preparadores por tipo de credencial o calificación.

La preparación de declaración de impuestos básica gratuita con el archivo electrónico está disponible para individuos calificados de voluntarios certificados por el IRS en los sitios de Asistencia Voluntaria para el Impuesto sobre la Renta (VITA) y Asesoría Fiscal para Ancianos (TCE) en todo el país.

Para obtener más información y encontrar el lugar más cercano de Preparación de declaración de impuestos gratuita para contribuyentes calificados, visite la página IRS, https://irs.treasury.gov/rpo/rpo.jsf

No importa quién prepare la declaración, el IRS insta a los contribuyentes a revisarla cuidadosamente y hacer preguntas sobre cualquier cosa que no esté clara antes de firmar. Los contribuyentes deben verificar su ruta y el número de cuenta bancaria en la declaración de impuestos completada para cualquier reembolso de depósito directo.

Y los contribuyentes deben tener cuidado con los preparadores fantasmas que insertan la información de su cuenta bancaria en las declaraciones.

Los contribuyentes pueden reportar la mala conducta del preparador al IRS mediante el Formulario 14157 del IRS, Queja: Preparador de declaraciones de impuestos.

Si un contribuyente sospecha que un preparador de impuestos presentó o cambió su declaración de impuestos sin su consentimiento, debe presentar el Formulario 14157-A, Fraude del preparador de declaraciones de impuestos o Declaración jurada de mala conducta.

