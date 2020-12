Otorga $80,000 al negocio de aborto de Planned Parenthood

La compañía farmacéutica Bayer otorga una subvención de $80,000 al negocio de aborto de Planned Parenthood.

El gigante farmacéutico Bayer ha otorgado una subvención de $80,000 dólares a la empresa de abortos más grande del país. Según el Arkansas Family Council, el fabricante de medicamentos proporcionó la subvención al centro de abortos de Planned Parenthood en Little Rock, la capital del estado.

Bayer otorgó una subvención de $40,000 a las instalaciones de Planned Parenthood en Little Rock, según declaraciones de Planned Parenthood y Bayer.

La subvención se otorga a través de una asociación entre Bayer y la organización Direct Relief.

Según Planned Parenthood, el centro de abortos en la ciuda de Little Rock recibirá la cantidad de $40,000 “para financiar proyectos innovadores en el 2021, enfocados en expandir la atención y educación de la salud sexual y reproductiva” en Arkansas.

Planned Parenthood informa que el dinero financiará “programas piloto transformadores” en el estado de Arkansas al igual que en el estado de Indiana, y que el programa en ek estado de Arkansas se centrará en el transporte, presumiblemente en el transporte de mujeres hacia y desde las instalaciones de aborto de Planned Parenthood en Aldersgate Road.

Según el anuncio de Bayer, la subvención también se destinó al negocio de abortos de Planned Parenthood en Indiana y Kentucky:

Las clínicas que reciben subvenciones de Direct Relief incluyen Adagio Health (Pittsburgh, Pa.), Maternal and Family Health Services (Wilkes-Barre, Pa.), Planned Parenthood of Indiana y Kentucky (Indianápolis, Indiana) y Planned Parenthood Great Plains (Little Rock , Ark.).

Cada clínica sin fines de lucro presentó una propuesta para un programa que ayudaría a aumentar el acceso a los servicios de planificación familiar para sus pacientes más vulnerables.

El financiamiento para las clínicas se otorgó en noviembre y los programas se implementarán durante el próximo año.

Bayer afirmó que Planned Parenthood brinda servicios de “alta calidad” a pesar de que mata a más bebés en abortos que cualquier otra persona en los Estados Unidos y tiene un largo historial de lesiones a mujeres en abortos fallidos.