Polis aclara que los delitos penales pueden investigarse, los agentes pueden ser procesados

» Elijah McClain La orden de Polis aclara nuevamente el alcance de la investigación del fiscal estatal sobre la muerte de Elijah McClain y aclara que los delitos penales pueden investigarse, los agentes pueden ser procesados. El gobernador de Colorado, Jared Polis, emitió otra orden ejecutiva el miércoles que enmienda nuevamente el alcance de la investigación del fiscal general Phil Weiser sobre las acciones relacionadas con la muerte de Elijah McClain después de que una enmienda el mes pasado hizo que algunas personas pensaran que Weiser no podría procesar a los agentes del orden. Bajo el alcance original de la investigación, que se ordenó en junio, Weiser, quien fue designado fiscal estatal, podría investigar “cualquier actividad criminal potencial por parte de los agentes del orden o cualquier otra persona que haya causado la muerte de Elijah McClain en Aurora Colorado en agosto. 2019. La orden ejecutiva enmendada de Polis del 10 de noviembre cambió el alcance de la investigación para decir que Weiser podría investigar “delitos derivados del encuentro del 24 de agosto de 2019 con Elijah McClain y / o su posterior muerte, y, si se considera necesario, enjuiciar a cualquier persona por tal motivo”. Ofensas “. Algunos tomaron el cambio, incluida la eliminación de las palabras “agentes de la ley”, en el sentido de que Weiser ya no podría procesar penalmente los posibles delitos que encontrara durante su investigación. La oficina del gobernador dijo el miércoles que esas interpretaciones eran incorrectas. “Si bien esos cambios ampliaron el alcance de la autoridad del Fiscal General para enjuiciar las irregularidades, algunos fueron tomados de manera incorrecta y perjudicaron a otros, lo cual estaba lejos de la intención”, dijo la oficina del gobernador en un correo electrónico anunciando el nuevo- orden de investigación modificada. La última orden que designa a Weiser como el fiscal estatal en el caso, Polis dice que Weiser recibió instrucciones de “tomar todas las acciones necesarias para investigar, en nombre del Estado de Colorado, los delitos, incluidos los delitos penales, que surgieron del encuentro del 24 de agosto de 2019” con Elijah McClain y / o sus posteriores muertes y, si se considera necesario, enjuiciar a cualquier persona, incluidas las fuerzas del orden público o cualquier otra persona, por tales delitos “. [énfasis agregado para anotar cambios] “La intención es y siempre ha sido permitir que el Fiscal General lleve a cabo una investigación completa e imparcial de este asunto”, dijo Jacki Cooper Melmed, el principal asesor legal del gobernador Polis, en un comunicado el miércoles por la noche. La investigación de Weiser es una de las cinco que están en curso a nivel local, estatal y federal. Estos incluyen una revisión de arriba hacia abajo del Departamento de Policía de Aurora por parte del fiscal general del estado, una investigación independiente de 21CP Solutions, con sede en Chicago, para realizar una revisión integral del departamento de policía, y una revisión en la Oficina del Fiscal Federal de Colorado junto con el Departamento de División de Derechos Civiles de Justicia. La familia de Elijah McClain también presentó una demanda federal por homicidio culposo contra la ciudad de Aurora y los oficiales y paramédicos involucrados en su muerte en la noche de aquel día de agosto del 2019, que la ciudad y algunos de los otros acusados ​​solicitaron el lunes para desestimar, argumentando que no hay una violación constitucional subyacente y la denuncia no alega adecuadamente hechos que respalden la responsabilidad municipal.