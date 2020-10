Preocupa salud mental de médicos y de trabajadores médicos

Por Patrick Nelson

Lentamente, nuestras comunidades están comenzando a recuperarse de la pandemia de coronavirus, pero en nuestros hospitales el nivel de estrés sigue siendo alto. News5 analizó el trabajo y las conversaciones en curso para ayudar a nuestros médicos y trabajadores médicos de primera línea que enfrentan un grave riesgo de agotamiento e incluso suicidio.

Durante los últimos años, los médicosy los trabajadores médicos de primera línea han sido algunas de las personas más vulnerables al suicidio. Es por eso que algunos de nuestros trabajadores médicos locales dedicaron tiempo literalmente a tomar medidas para recordarse a sí mismos y a sus colegas que pedir ayuda es una señal de fortaleza, nodedebilidad.

“El suicidio es enrealidad un riesgo ocupacional para los médicos. Es una epidemia y una epidemia silenciosa”, dijo el doctor Robert Lam, médico de UCHealth.

Un grupo de médicos, amigos y familiares pasan tiempo corriendo y caminando 400 millas. Una milla por cada suicidio médico en los EE.UU. El año pasado.

“De hecho,tuve una colega que sesuicidó y de ella me llevó su historia conmigo a lo largo de los años”, dijo Lam. “A medida que me interesé cada vez más en el bienestar, me di cuenta de que el suicidio es una de las causas de muerte más evitables”.

Prevenibles, pero en el campo médico, estas tragedias son demasiado comunes. Tal vez recuerde que en abril, la doctora de la sala de emergencias de 49 años, Lorna Breen, murió por suicidio mientras trataba de ayudar a pacientes con COVID-19 en Nueva York. Su cuñado habló con News5 sobre lo que aprendieron él y sufamilia.

“Lo que nuestros héroes del cuidado de la salud y nuestros héroes deprimera línea deben reconocer ahora es que antes de ser héroes eran humanos”, dijo J. Corey Feist, cuñado de Breen. “Lorna era una humana al igual que el resto de nosotros. Era una tia increíble para ocho maravillosos sobrinas y sobrinos. Era una ávida snowboarder y viajaba por el mundo.

Era muy hábil en su profesión y todo lo que hacía lo hacia con eso en la mente. Había historias de cómo salvó la vida de personas en los aeropuertos que se cayeron y colapsaron. Lo que la gente debe entender es que esto le puede pasar a cualquiera y puede pasar tan rápido como lo hizo con Lorna”. “No queremos pedir ayuda. Se ve como un signo de debilidad. Existe el temor a las represalias contra su capacidad para practicar la medicina si padece una enfermedad mental”, dijo Lam.

Aquí es donde los legisladores pueden ayudar a romper el estigma y mejorar el entorno para que nuestros trabajadores de la salud se mantengan en forma mental.

“Cada vez que un médico llena un formulario para obtener una licencia estatal, tiene preguntas sobre su salud mental que ayudan a reforzar el estigma en torno a la salud mental y buscar ayuda es algo que deben evitar y no obtenerayuda”,dijoFeist.

Los expertos en salud mental que trabajan para ayudar a nuestros trabajadores de la salud locales dicen que están viendo un cambio positivo, incluso durante este momento dificil.

“Cuando hago mis visitas de ronda diaria, trato de ponerme en contacto con los miembros del personal y ellos han sido bastante abiertos al compartir sus preocupaciones, lo cual no creo que haya sucedido tanto en el pasado”, dijo la experta en salud conductual de UCHealth, Michele Armstrong. “Así que creo que hemos logrado algunas mejoras”.

La pandemia ha agregado aún más desafios a una profesión que ya es muy estresante. Si bien nuestros médicos continúan teniendo un alto riesgo de problemas de salud mental, los profesionales dicen que creen que se está produciendo un cambio.

“Creo que todos queríamos que el COVID desapareciera, pero desafortunadamente todavía estamosaquí. Todavía está aquí y todavía con nosotros. Todavía nos afecta en el día a día”, dijo el Dr. Lam. “Creo que el lado positivo de la pandemia es que ha derribado algunas de las barreras para hablar realmente sobre el suicidio y hablar sobre la depresión y el aislamiento que todos estamos sintiendo en este momento”.

Recuerde, no es necesario ser un experto en salud mental para ayudar a alguien que tiene dificultades. A veces, solo se trata de conocer los recursos y poder conectar a esa persona con un experto que pueda ayudar.

Recursosdesaludmentalparamédicos y trabajadores médicos: https://www .physiciansupportline.com/

Recursos de salud mental para otras poblaciones específicas y el público en general:

Prevención del suicidio de PikesPeak

Grupos de apoyo gratuitos y confidenciales para adultos y adolescentes con pensamientos o acciones suicidas. Grupos de apoyo para familiares de intentadores. Children Left Behind by Suicide: grupos semanales de apoyo para el duelo para jóvenes que han perdido a alguien por suicidio.

Sitio: www.pikespeaksuicideprevention.org Teléfono: (719) 573-7447 704 N. Tejon St, Colorado Springs 80903

Colorado Crisis Services (línea directa las 24 horas) Teléfono: (844) 493 – TALK (8255) Texto:”TALK” al 38255 Sitio: https://suicidepreventionlifeline.org

Latido del corazón Grupos de apoyo mensuales para adultos que han perdido a alguien por suicidio de7 a 9 p. M. El primer martes de cada mes. Ubicación:East Methodist Church, 1505 E. Monument St, 80903 Teléfono: (719) 337-6640 Sitio: www.heartbeatsurvivorsaftersuicide.org___

Aspen Pointe Lighthouse Teléfono:(719) 572-6340___

Línea directa de autolesiones (teléfono: (800)366-8288).{800-DONT-CUT}

Prevención del suicidio (nacional) Teléfono:(800)273-TALK(8255)

El proyecto Trevor El único salvavidas nacional de intervención en crisis y prevención del suicidiolas24horasdeldía,los7díasde la semana para los jóvenes LGBTQ (de 13a24años).Teléfono:(866)488-7386 Envía”TREVOR”al(202)304-1200 Sitio:www.thetrevorproject.org___

Línea Nacional de Crisis de Veteranos Teléfono: (800)273-8255/presione1

Vets 4 guerreros (contestado 24 horas al día, 7 días a la semana por veteranos) Teléfono: (855) 838-8255