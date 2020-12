Preparan múltiples demandas antimonopolio en contra de Google y Facebook

Si Facebook fuera demandado, sería la primera acción antimonopolio del gobierno contra el titán de las redes sociales en los Estados Unidos”, informó el Journal

Las autoridades federales y estatales se están preparando para presentar nuevas demandas en las próximas semanas contra Facebook Inc. y Google de Alphabet Inc., según un nuevo informe del Wall Street Journal.

Personas familiarizadas con el asunto le dijeron a The Wall Street Journal que las autoridades están preparando hasta cuatro casos contra las grandes empresas de tecnología para fines de enero a raíz de la demanda antimonopolio del Departamento de Justicia contra Google en octubre.

Los funcionarios federales y estatales están investigando si Google abusó de su poder para dominar las búsquedas y la publicidad y si Facebook abusó de su poder para dominar las redes sociales.

Ambas empresas han negado las acusaciones y dicen que operan en mercados altamente competitivos y que sus servicios, en su mayoría gratuitos, benefician a los usuarios a los que sirven.

Facebook ha sido criticado recientemente por republicanos y demócratas del Congreso por sus políticas de moderación de contenido.

Los demócratas han dicho que Facebook no ha hecho lo suficiente para frenar la desinformación y el contenido dañino.

Durante una audiencia el 17 de noviembre, el senador demócrata Richard Blumenthal de Connecticut señaló la cuenta de Facebook de Steve Bannon, que no había sido eliminada después de que Bannon sugiriera decapitar al Dr. Anthony Fauci, según The New York Times.

Los republicanos han sostenido durante mucho tiempo que Facebook ha reprimido a los conservadores en línea.

”Si bien nos esforzamos por hacerlo lo mejor posible y ser lo más precisos posible, cometeremos errores”, dijo el CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, en respuesta a una lista de acciones que Facebook ha tomado contra el contenido conservador, informó The Wall Street Journal. Apple Inc. y Amazon Inc. fueron interrogadas con Google y Facebook en julio y también están siendo investigadas por funcionarios antimonopolio.

El ex presidente de la Comisión Federal de Comercio William Kovacic dijo que las autoridades antimonopolio están ganando confianza en que pueden combatir la presión política de las empresas, ya que la probabilidad de demandas adicionales revela preocupaciones bipartidistas sobre el poder que tienen las grandes empresas tecnológicas. ”

El coro de apoyo de los funcionarios electos está garantizando al Departamento de Justicia y la FTC que tienen el apoyo político que necesitan para frenar los esfuerzos [de las empresas] … para presionar a las agencias para que den marcha atrás o diluyan sus casos”, dijo Kovacic.

El ex presidente de la FTC señaló la presión que enfrentó de los legisladores cuando la organización abrió una investigación antimonopolio de Google en 2010. Los legisladores también ayudaron a Microsoft a evitar una investigación del Departamento de Justicia hace más de dos décadas, según The Wall Street Journal.

La FTC está a punto de aprobar su propia demanda antimonopolio contra Facebook sobre si la empresa suprimió su competencia a través de ciertas compras, incluida la compra de Instagram y WhatsApp.

Una coalición de fiscales generales liderada por Colorado también se está preparando para presentar un caso antimonopolio contra Google. El caso sería similar al presentado por el Departamento de Justicia, pero se centraría en “abordar las preocupaciones de las plataformas de motores de búsqueda especializadas como Yelp Inc. que se quejan de ser injustamente marginadas por Google”.

“Este es un momento histórico para las autoridades antimonopolio federales y estatales, ya que trabajamos para proteger la competencia y la innovación en nuestros mercados de tecnología”, dijo un grupo de fiscales generales en un comunicado.

“Planeamos concluir partes de nuestra investigación de Google en las próximas semanas. Si decidimos presentar una queja, presentaríamos una moción para consolidar nuestro caso con el DOJ “.

El Departamento de Justicia también podría ampliar su propio caso antimonopolio contra Google sobre la publicidad en línea.

Google y Facebook no respondieron a la solicitud de comentarios de The Wall Street Journal en ninguno de estos casos.