Presentan dos demandas en contra de Polis

Dos grupos, incluido uno con la esperanza de pedir a los votantes en noviembre que prohíban los abortos en Colorado después de 22 semanas de gestación, han presentado demandas por separado que desafían la orden ejecutiva del gobernador Jared Polis que permite que se colecten firmen para iniciativas de votación por correo electrónico y correo.

Las demandas parecen ser los primeros desafíos legales directos por el uso de sus poderes ejecutivos de Polis bajo su declaración de emergencia por desastre. Algunos críticos dicen que ha ido demasiado lejos al reaccionar ante la pandemia.

Polis firmó la orden de recolección de firmas el viernes en respuesta a la crisis del coronavirus. Tradicionalmente, la recopilación de firmas solo es posible a través de la interacción cara a cara en supermercados, festivales y parques, lo que pone a las personas en riesgo de infectarse con COVID-19, la enfermedad causada por el coronavirus.

El gobernador dijo que la orden tiene como objetivo evitar que la enfermedad comprometa el derecho democrático de los habitantes de Colorado a acceder a la boleta electoral durante un momento en que los grupos no pueden buscar y recoger firmas.

Si bien su orden ayuda a varios grupos que buscan poner iniciativas en la boleta electoral de noviembre, incluidos los que presionan para reducir la tasa del impuesto sobre la renta del estado, crear un programa de licencia pagada para familias y padres y hacer que el Día de las Elecciones sea un feriado, el intento de prohibición del aborto quedó fuera.

De hecho, el esfuerzo de prohibir el aborto es la única iniciativa de votación pendiente que no puede beneficiarse de la orden emitida por Polis, un demócrata que apoya el acceso al aborto.

Esto se debe a que la iniciativa se encuentra actualmente en un período de “cura” de 15 días, durante el cual Due Date Too Late, el grupo detrás de la iniciativa, está tratando de recolectar 10,000 firmas adicionales para calificar para la elección. El grupo presentó sus peticiones en marzo, pero perdió el umbral de aproximadamente 124,000 firmas necesario para llegar a la boleta electoral de noviembre y ahora puede tratar de “curar” el déficit.

La orden de Polis sobre los cambios en el proceso de recolección de firmas (tuvo que suspender una serie de leyes estatales para hacer posibles las modificaciones) probablemente no entrará en vigencia hasta junio, cuando se espera que las reglas sobre la recolección de firmas por correo electrónico y correo finalizado por la Oficina del Secretario de Estado de Colorado. Es demasiado tarde para marcar la diferencia en el esfuerzo de prohibir el aborto.

Due Date Too Late, tampoco podrá beneficiarse de otra cláusula en la orden emitida por Polis que les da a los grupos que presionan por iniciativas de votación más tiempo para recolectar firmas. La directiva extiende el período de recolección de firmas para cualquier grupo que recolecte firmas hasta el 3 de agosto, mientras que normalmente tendrían solo seis meses desde el momento en que se aprueba el lenguaje de la iniciativa.

El cambio aplica todas las iniciativas de votación excepto aquellas en un período de curación. Y solo hay una iniciativa en un período de cura: el esfuerzo de 22 semanas para prohibir el aborto.

Due Date Too Late, está demandando a Polis y a la secretaria de Estado de Colorado, Jena Griswold, en un tribunal federal. El grupo alega que al dejar su iniciativa fuera de la orden ejecutiva, Polis y Griswold están violando la libertad de expresión y las enmiendas de igual protección a la Constitución de los Estados Unidos.

“Gobernador Polis se propuso proteger los derechos constitucionales y la salud de los habitantes de Colorado simultáneamente, pero excluyó específicamente … a los voluntarios, circuladores y firmantes de la Iniciativa 120 de cualquier protección “, dice la demanda.

Suzanne Staiert, abogada de Due Date Too Late, dijo que cree que las motivaciones de Polis son políticas.

“No sé qué otra razón habría. No puedo pensar en ninguna razón gubernamental legítima por la que excluiría a un grupo “, dijo. “Al señalar la única iniciativa que circula por ahí, ha demostrado que su motivo no es la salud, la seguridad y el bienestar”.

Staiert, un republicano que se postula para un escaño en el Senado estatal y solía ser el subsecretario de Estado de Colorado, dice que los recolectores de firmas voluntarios para Due Date Too Late, están en la comunidad en este momento tratando de obtener la iniciativa de prohibición de aborto de 22 semanas en el votación. Se están poniendo en riesgo, dijo Staiert, y si Polis se tomara en serio la protección de la salud pública, se habría asegurado de que su orden ejecutiva se aplicara a todos.

Due Date Too Late, dice que buscará una orden judicial que obligue a que la orden también se aplique a sus esfuerzos de recolección de firmas.

Polis rechazó las críticas.

“No se separaron iniciativas en función de si me gustan o no”, dijo en una conferencia de prensa el lunes. “Hay muchas iniciativas que van a utilizar esto que me gusta y muchas que no me gustan”.