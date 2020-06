Rechazó el intento de poner fin a DACA

» CORTE SUPREMA

La Corte Suprema rechazó el jueves el intento del presidente Donald Trump de poner fin al programa DACA, otorgando una gran victoria a unos 650,000 inmigrantes, la mayoría de los cuales ingresaron ilegalmente a los Estados Unidos cuando eran niños hace más de una década.

El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, se unió a los nombrados demócratas de la corte en una decisión 5-4 que encontró que la medida de la administración Trump para reducir el programa de la era Obama para Dreamers carecía de una base legal sólida.

La decisión no excluye futuros movimientos para poner fin al programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, pero parece poco probable que la administración pueda establecer un nuevo marco para poner fin a DACA antes de las elecciones presidenciales de noviembre.

Roberts, quien ha surgido en los últimos años como un juez de justicia semirregular en la cancha, escribió la opinión de la mayoría concluyendo que la decisión de eliminar el programa fue ilegal porque no consideró todas las opciones para frenar el programa y no tuvo en cuenta los intereses de quienes lo confiaron.

Roberts dijo que el funcionario de Trump que ordenó la reducción en 2017, la secretaria interina de Seguridad Nacional, Elaine Duke, erró al no considerar si era posible eliminar los permisos de trabajo otorgados a los beneficiarios de DACA sin terminar la protección limitada que disfrutan de la deportación. También dijo que ella no pensó adecuadamente en lo importante que era el programa para aquellos con estatus de DACA.

“Aquí la agencia no tuvo en cuenta los problemas conspicuos de mantener la paciencia [de la deportación] y qué hacer si hay algo que hacer sobre las dificultades para los beneficiarios de DACA”, escribió Roberts. “Esa doble falla genera dudas sobre si la agencia apreció el alcance de su discreción o si ejerció esa discreción de manera razonable. Por lo tanto, el recurso apropiado es volver a enviar al DHS para que pueda considerar el problema nuevamente “.

Los jueces Clarence Thomas, Samuel Alito, Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh discreparon de la decisión y dijeron que habrían permitido que continuara la eliminación gradual de la administración de DACA.

El fallo del jueves fue la segunda gran derrota para la administración Trump en la Corte Suprema esta semana. El lunes, los jueces emitieron una decisión inesperada de 6-3 de que una ley federal de derechos civiles de más de medio siglo prohíbe la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género. La administración Trump había instado a la corte a alcanzar el resultado opuesto.

Trump respondió a las pérdidas consecutivas de la Corte Suprema con un aparente esfuerzo por encender su base conservadora.

“Estas decisiones horribles y políticamente cargadas que salen de la Corte Suprema son disparos de escopeta a la gente que se enorgullece de llamarse a sí misma republicana o conservadora. Necesitamos más jueces o perderemos nuestra 2da. Enmienda y todo lo demás. Vote Trump 2020 ! ” Él escribió en su cuenta de Twitter.

Trump agregó poco tiempo después: “¿Tienes la impresión de que a la Corte Suprema no le gusto Yo?”

En esta ocasión, no está clara la cantidad de tracción que Trump obtendrá en los tribunales y los jueces, en parte porque los nombrados por el Partido Republicano no han sido 100 por ciento confiables en apoyo de las opiniones y políticas de la administración. Gorsuch, designado por Trump y favorito de muchos conservadores legales, escribió la opinión del lunes respaldando los derechos LGBTQ, uniéndose a los liberales de la corte y Roberts.Las consecuencias políticas más amplias de la decisión de DACA fueron turbias, pero podrían disminuir la importancia de la inmigración como un problema en las elecciones de noviembre.

Un fallo que defienda la acción de Trump habría desencadenado el pánico entre muchos receptores de DACA y habría llevado a una intensa presión sobre los senadores republicanos moderados para que encuentren alguna forma de ofrecer alivio a los cientos de miles directamente afectados y a sus familiares ciudadanos estadounidenses.