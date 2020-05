Restaurante abre sus puertas

“El Charro Mexican Restaurant

abrió sus puertas, invitando

a la comunidad a venir a

comer, a pesar de las órdenes

del estado”

El Charro Mexican Restaurant en la ciudad de Greeley es uno de los muchos restaurantes de esa ciudad que se han visto afectados por el cierrre de casi dos meses por el coronavirus. Pero los dueños del restaurant en el condado Weld abrieron las puertas para cenar antes de las órdenes estatales y del departamento de salud.

La Prensa de Colorado tuvo la oportunidad de hablar con la dueña, Kelley Chagolla, y en la charla, dijo que llamaron varias veces al condado para preguntar si podían abrir, y en una de tantas llamadas una persona del condado les dijo que lo podían hacer siguiendo las reglas de distanciamiento social y del departamento de salud.

Aunque en algunos reportajes se ha dicho que los dueños desobedecieron las leyes, Chagolla dijo a la Prensa de Colorado que en su teléfono estan las llamadas registradas que hicieron al condado para preguntar si podian abrir.

Chagolla dijo también que el amor que ha recibido de la comunidad ha sido en grande, y que desde que abrieron las puertas, la gente ha estado llegando, de hecho el primer día que abrieron tuvieron que cerrar a las tres de la tarde porque se les termino toda la comida. Y lo mismo paso el día de las madres, estuvieron ocupadisimos y también la comida se termino, causando que el lunes abrieran a la 1pm porque tuvieron que ir a surtirse de más ingredientes para la comida.

Dice que no han podido contratar a los empleados de regreso, y que no ha sido fácil porque quizás con lo que reciben del desempleo les es más fácil quedarse en casa con ese dinero.

Pero agrego que la misma gente que ha ido a comer les han ofrecido ayuda, y que le han dicho que pueden ayudar en lo que sea por tal de que el negocio se mantenga abierto y sirviendo comida calientita en sus mesas.

Le preguntamos si recibio alguna ayuda federal para el negocio o algun tipo de prestamo y dijo que no era fácil endeudarse con un prestamo para pagar una deuda, o sea endeudarse para pagar deudas no era un buen plan. Y al aplicar por un prestamo no había la seguridad de poder contratar a los empleados de regreso, algunos tienen miedo de trabajar y contagiarse del virus y otros simplemente quieren quedarse con el ingreso del desempleo.

Agrego que hasta el momento en que hablamos con ella, nadie del gobierno de Polis les ha llamado diciendoles que tienen que cerrar y dijo que es suficiente, los negocios necesitan seguir y deben abrir.

Le preguntamos que cual era su consejo para otros dueños de negocio y simplemente dijo deben de abrir. Necesitan abrir las puertas ya, ya fue suficiente.

Al preguntarle cual era su consejo para la comunidad, como mujer, ama de casa, consejo como mamá, como abuelita, y con un silencio y pensando, dijo que, nunca antes nadie le había hecho esa pregunta, pero contesto y dijo, vivir sin miedo, no tengas miedo.

Los medios de comunicación se han vendido y se han dedicado a propagar el miedo.

Recalco que es tiempo de abrir los negocios, y que además es una gran violación a los derechos de la libertad, los dereechos de las personas.

Al preguntarle cuantos años tienen con el negocio, se quedo callada y con lagrimas en los ojos y después de suspirar, contesto que en Marzo cumplieron 50 años de servir a la comunidad y que fue muy triste no poder haber tenido la oportunidad de celebrar el aniversario. Pero dijo que esperan se pueda planear la celebración pronto cuando las cosas esten mejor.

La Prensa de Colorado se comprometio firmemente a estar presente y darle cobertura a la celebración tan esperada.

Pero no solo este restaurant ha abierto sus puertas al público, hay otros restaurantes que ya se can­saron y decidieron reabrir las puertas, pero no solo por que estan cansados, sino porque los negocios se estan muriendo, no pueden seguir asi con las puertas cerradas.

Desde que se dio la orden de quedarse en casa y cerrar los negocios, ya pasa de dos meses, dos meses que llevaran a la quiebra a muchos negocios de la comunidad y que hasta ahora no han recibido la ayuda federal que tanto se habla. y es por lo que han desafiado al gobierno de Polis.