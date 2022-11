Revisan declaraciones juradas que afirma que elecciones 2020 en Colorado están comprometidas

Los Fiscales de distrito revisan declaraciones juradas de un grupo que afirma que las elecciones de 2020 en Colorado están comprometidas.

Al menos dos oficinas del fiscal de distrito de Colorado están investigando asuntos presentados por voluntarios de un grupo activista que el año pasado realizó un esfuerzo de captación de votantes con la intención de demostrar que los resultados de las elecciones de 2020 estaban comprometidos.

El grupo, Plan de Integridad Electoral de EE. UU., emitió un informe en marzo que afirmaba que las “irregularidades y problemas” descubiertos en el esfuerzo de escrutinio requerían una investigación estatal de las elecciones, incluida una auditoría forense completa.

Según los informes, los voluntarios fueron de puerta en puerta entrevistando a los votantes en los condados de Weld, Douglas, El Paso y Pueblo, y se completaron las declaraciones juradas para documentar cada supuesta irregularidad.

“Las declaraciones juradas y los datos adjuntos se proporcionarán a los funcionarios”, dijo el informe.

Newsline preguntó a las oficinas del fiscal de distrito que cubren cada uno de los cuatro condados objetivo de USEIP si se les habían presentado declaraciones juradas del esfuerzo de escrutinio y, de ser así, el estado de esas presentaciones.

“Esta es una investigación activa”, escribió en un correo electrónico Howard Black, portavoz del fiscal del Cuarto Distrito Judicial en el condado de El Paso. “No se dará a conocer información adicional en este momento”.

“Estamos en recepción de estas declaraciones juradas. Actualmente están bajo revisión”, dijo Krista Henery, portavoz de la oficina del fiscal de distrito del condado de Weld, y agregó que no podía hacer más comentarios.

Un portavoz del fiscal del Distrito Judicial 18, que cubre el condado de Douglas, dijo que esa oficina no había recibido declaraciones juradas de los voluntarios de USEIP. Un representante de Pueblo DA no había respondido a varias consultas al momento de la publicación.

Las afirmaciones de que las elecciones de 2020 fueron fraudulentas o comprometidas han sido desacreditadas por expertos, tribunales y funcionarios de la administración y la campaña del expresidente Trump. Los funcionarios electorales demócratas y republicanos en Colorado han afirmado repetidamente la integridad de los resultados de las elecciones de 2020 en el estado.

La identidad de las personas que presentaron las declaraciones juradas y exactamente lo que las declaraciones juradas afirman mostrar sobre las elecciones de 2020 no está clara. El informe de escrutinio de USEIP dijo que entre los tipos de irregularidades que los encuestadores voluntarios afirmaron haber detectado, la categoría “violación de la ley electoral”, incluidos supuestos casos de recuento de boletas de votantes que en realidad no vivían en su dirección de votación, tuvo la frecuencia más alta. “El conteo de boletas ilegítimas no solo priva de los derechos de los ciudadanos de Colorado y diluye su voto sagrado, sino que también viola la ley estatal”, dice el informe.

Holly Kasun, cofundadora de USEIP, dijo en una entrevista que las declaraciones juradas estaban destinadas a ser enviadas a las autoridades estatales, pero que los voluntarios individuales del grupo tenían la opción de emprender acciones locales enviando un subconjunto de las declaraciones juradas a su secretario del condado o distrito. abogado.

Kasun dijo que no sabía que las oficinas del fiscal de distrito estaban revisando o investigando los asuntos relacionados con el esfuerzo de escrutinio. Pero, dijo, “Me alegra escuchar eso”.

“Está demostrando que el proceso está funcionando”, dijo Kasun. “También muestra que están cumpliendo con su deber constitucional de investigar delitos y problemas si se les notifican pruebas reales”.

USEIP y tres de sus organizadores, incluido Kasun, fueron demandados en un tribunal federal por el esfuerzo de campaña realizado en marzo por tres organizaciones de derechos civiles: la NAACP de Colorado, la Liga de Mujeres Votantes de Colorado y Mi Familia Vota. Las organizaciones alegaron que el esfuerzo de campaña equivalía a una “campaña de intimidación de votantes” en violación de la Ley del Ku Klux Klan.

Uno de los organizadores, Shawn Smith, es un influyente negacionista de las elecciones de Colorado que encabeza la organización sin fines de lucro Cause of America, financiada por el expresidente aliado de Donald Trump y director ejecutivo de MyPillow, Mike Lindell, con el objetivo de coordinar las actividades nacionales de “integridad electoral”. No respondió a las preguntas enviadas por correo electrónico sobre la presentación de declaraciones juradas a las autoridades locales. Pero ha aludido públicamente a presentar declaraciones juradas del esfuerzo de prospección al secretario del condado de Weld.

Kasun dijo en un texto de seguimiento que Smith le dijo que las declaraciones juradas se enviaron a la oficina del fiscal general Phil Weiser aproximadamente el 20 de octubre. alegando irregularidades en la votación”.

Smith ha afirmado con frecuencia haber presentado declaraciones juradas relacionadas con delitos electorales a la oficina de Weiser u otros funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de Colorado.