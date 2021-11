Se requerirán vacunas COVID para entrar a algunos eventos

En Denver y sus alrededores, se requerirán vacunas COVID para algunos grandes eventos que se realicen bajo techo, 6 condados de Colorado han dicho que exigiran la vacua.

El Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado ordenó recientemente que cualquier persona que asista a ciertos eventos públicos en interiores con 500 o más personas en Arapahoe, Jefferson, Adams, Denver y otros dos condados del área metropolitana se vacune contra el COVID-19.

El requisito, que entra en vigor el 19 de noviembre, también se aplica a los condados de Boulder y Broomfield. No se aplica a los condados de Douglas, Clear Creek, Elbert o Weld.

Las casas de culto están excluidas de la orden, que es solo para eventos “sin asiento”. “Para ser considerado un evento sentado, el 100% de los participantes en el evento deben estar sentados”, escribió CDPHE.

La orden dice que los hechos “requerirán prueba de estar completamente vacunado para ser admitidos”.

“Estoy agradecido por los condados que se están coordinando con el estado para frenar la propagación del virus. Los grandes lugares y los gobiernos locales son parte de la solución para poner fin a la pandemia ”, dijo la directora ejecutiva de CDPHE, Jill Hunsaker Ryan, en un comunicado de prensa.

“También necesitamos que todos los habitantes de Colorado hagan su parte al vacunarse si aún no lo han hecho; conseguir un refuerzo; y seguir las precauciones básicas de salud pública, como enmascararse, quedarse en casa cuando está enfermo y lavarse las manos ”.

La orden, que puede leer en su totalidad aquí, enumera “conciertos, recepciones, bares, salones de baile y subastas” como ejemplos de lugares donde podría aplicarse la regla de vacunación.

Los lugares podrán aceptar pruebas negativas de COVID-19 en lugar de vacunas hasta el 30 de noviembre, según CDPHE.

La orden de salud pública enmendada se produce pocos días después de que el gobernador Jared Polis hablara con un grupo de asesores médicos sobre las posibles medidas que tomaría el estado para detener la propagación del COVID-19. Uno de esos pasos, según The Colorado Sun, fue instar a las ciudades a exigir que los asistentes a los eventos bajo techo se vacunen.

“Necesitamos hacer que los eventos bajo techo sean más seguros”, dijo Polis en la reunión. “No podemos permitirnos eventos de super difusores”.

Algunos líderes del condado elogiaron a CDPHE y Polis por dar este paso.

“Hacer que las reuniones grandes en interiores sean más seguras y prevenir posibles eventos de superprocesadores ayudará a mantener a los niños de Jeffco en el aula y reducirá la propagación de COVID y la variante delta”, dijo la comisionada del condado de Jefferson, Lesley Dahlkemper, en un comunicado. “Aplaudimos esta acción hoy del estado y del gobernador”.

Algunos lugares ya han tomado medidas similares. El Ball Arena de Denver, por ejemplo, anunció que se requeriría la vacuna COVID-19 o la prueba de una prueba negativa para asistir a los eventos allí a partir del 10 de noviembre. Fue un anuncio que celebró el gobernador.

Colorado se encuentra actualmente en una situación peligrosa en lo que respecta a COVID-19. Recientemente, la capacidad hospitalaria del estado alcanzó un mínimo histórico pandémico y las hospitalizaciones se están acercando al pico de diciembre de 2020. (Más del 80% de los pacientes hospitalizados con COVID-19 no están vacunados, según datos estatales).

Hasta el 12 de noviembre, según funcionarios estatales, había 781,960 habitantes de Colorado diagnosticados con COVID-19, 44,542 que han sido hospitalizados y 8,886 habitantes de Colorado que han muerto por COVID-19.

A esa fecha, dijo el estado, 1,476 personas estaban actualmente hospitalizadas en Colorado debido al COVID-19, y solo 810 camas de hospital permanecían desocupadas en todo el estado.

Los datos compilados por The New York Times muestran que Colorado tiene actualmente la tercera peor propagación per cápita de COVID-19 en el país.