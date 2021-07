Tay Anderson dijo que reanuda sus funciones de la junta escolar del distrito de Denver

La tarde del miércoles, Tay Anderson hizo un anuncio publicamente diciendo que reanudará las funciones de la junta escolar de Denver, aun estando en medio de una investigación de conducta sexual inapropiada.

Anderson, secretario y miembro de la junta escolar de Denver, está retomando sus funciones en la junta después de retirarse temporalmente de su cargo en junio para permi􀀙r que concluya una investigación independiente sobre presunta conducta sexual inapropiada, que aún está en curso.

Pero Anderson anunció su intención de regresar a traves de en una carta enviada por correo electrónico el miércoles a sus colegas de la Junta de Educación de las Escuelas Públicas de Denver.

“Hoy les envío un correo electrónico para informarles que estoy regresando a todas mis funciones como miembro debidamente elegido de la Junta Escolar

de Denver. Esto es efectivo de inmediato”, escribió Anderson.

La junta inició la investigación, encabezada por Investigations Law Group, después de que Black Lives Matter 5280 y Never Again Colorado le hicieran acusaciones anónimas a principios de esta primavera.

Esa investigación, que la junta dijo en junio ha costado más de 50,000 dólares, aún está en curso. Sin embargo, en la carta de Anderson, el miembro de la junta dijo que ya no puede esperar más a que concluya la investigación. “He cooperado y participado plenamente en la investigación independiente que está llevando a cabo ILG. Ahora me dicen que la investigación no se completará hasta dentro de al menos otras cuatro o cinco semanas, lo que nos lleva a mediados de agosto.

El cronograma de esta investigación privada externa ha cambiado varias veces y el alcance de su investigación sigue cambiando. Aunque sigo comprometido a participar en un proceso transparente y justo, ya no puedo esperar a que concluya este proceso para iniciar mi regreso a servir a las familias de las Escuelas Públicas de Denver ”, escribió Anderson.

Las acusaciones de BLM 5280 salieron a la luz en marzo después de que el grupo dijera que una mujer se presentó en febrero y alegó que Anderson la agredió sexualmente. Anderson realizó un conferencia de prensa para negar las acusaciones, en la que dijo: “No he agredido sexualmente a nadie. Y no tengo conocimiento de una situación que pueda interpretarse como agresión sexual. Y quiero asegurarme de que yo y los demás tengamos un proceso justo, transparente y verdaderamente restaurativo “.

Y en mayo, Anderson enfrentó nuevas acusaciones luego de que una mujer testificara ante un comité legislativo sobre un depredador sexual dentro del sistema escolar que se ha dirigido a estudiantes.

La junta del DPS informó ese testimonio a la policía de Denver, pero dijo en un comunicado en ese momento que, a su entender, nadie se ha presentado al Departamento de Policía de Denver para informar tales acusaciones. Desde entonces, un grupo de estudiantes ha pedido su dimisión.

Anderson escribió en la carta del miércoles que la investigación se ha “estancado” y no se ha presentado ninguna evidencia creíble.

“No he sido arrestado, acusado ni siquiera contactado por ninguna agencia del orden público con respecto a ninguna de estas falsas afirmaciones en mi contra. Y, más que nada, nuestra comunidad de DPS ha sido fracturada por estas falsas acusaciones, y me veo obligado a tratar de sanar las divisiones que esta situación ha causado ”, escribió.

En una declaración de la junta escolar publicada el miércoles, la junta dijo que “no es nuestro papel decirles que cierren su investigación antes de que crean que han reunido y revisado todas las pruebas disponibles”. La declaración continúa defendiendo sus acciones al pedir una investigación independiente. “Una de las razones por las que la Junta inició esta investigación fue porque, de acuerdo con nuestros valores, creíamos que un joven negro merecía el debido proceso y una evaluación justa de las acusaciones anónimas que se hicieron en las redes sociales. Contratamos investigadores independientes, neutrales y capacitados para revisar estas afirmaciones ”, se lee en el comunicado.

Durante una conferencia de prensa el miércoles, Anderson dijo que el estrés de lidiar con las acusaciones había afectado su salud mental, llevándolo a un punto, dijo, en el que contemplaba terminar con su propia vida.

“Entonces, en la mañana del 29 de mayo de 2021, comencé a contemplar quitarme la vida, no porque me sintiera culpable de nada de lo que me acusaban, sino porque ya no podía soportar el peso de mi propia comunidad pensando que era un depredador sexual o que mi familia haya sido atacada en los espacios públicos y mi hijo recién nacido, mi hermoso bebé Khalil, incluso fue objeto de amenazas y comentarios de odio, que son completamente inaceptables”, dijo Anderson.

La junta dijo que ha gastado más de 50.000 dólares en la investigación y que planea invertir “aún más”.

Las Escuelas Públicas de Denver el miércoles por la noche proporcionaron la siguiente carta que el presidente de la junta envió a Anderson:

Hola Tay-

Como usted sabe, la Junta lanzó esta investigación externa independiente para crear un espacio seguro para que cualquier individuo se presente, al mismo tiempo que garantiza un proceso justo para usted como joven negro acusado. Hicimos esto con su apoyo. La Junta sigue comprome􀀦da con la integridad de esta inves􀀦gación independiente y con su conclusión.

También seguimos comprometidos a concluir la investigación antes del inicio del año escolar. Nuestros estudiantes y nuestro distrito dependen de la capacidad de esta Junta para avanzar de manera efectiva para enfocarse en los grandes problemas que tenemos ante nosotros: sacar a nuestros estudiantes y escuelas de la pandemia e impulsar nuestras metas de equidad.

Estamos agradecidos de saber que tiene las estructuras de apoyo que necesita, ya que estoy seguro de que recuerda que cuando Jen Bacon y yo hablamos con usted el 29 de mayo queríamos asegurarnos de que tuviera sus sistemas de apoyo para cuidar su salud mental. No podríamos estar más de acuerdo sobre la necesidad crítica de herramientas de prevención del suicidio para nuestros adultos jóvenes.

Como presidente de la Junta, quiero seguir respetando el mes de julio para que nuestros colegas se alejen y se conecten con sus familias antes de comenzar a correr en agosto. Sin embargo, una vez que volvamos a involucrarnos en agosto, conectemos con los próximos pasos del trabajo de la Junta. Carrie

En las redes sociales hay cientos y cientos de comentarios sobre Tay Anderson y estos son solo algunos:

Amey…

¡Decir ah! Como maestra en dps, si tuviera estas acusaciones en mi contra, este payaso habría sido el primero en asegurarse de que nunca volviera a poner un pie cerca de una escuela. Pero decide volver al trabajo. Absolutamente absurdo. No soporto a este niño.

B T…

Creo que se hicieron 60 acusaciones a una persona específica. Si hubiera algo de cierto, creo que se habría informado a otras personas, no solo a una persona. Apostaría dinero a que esto fue una campaña de desprestigio si eso es cierto. No tengo ningún interés personal en este caso, no tengo hijos y no conozco a Tay. Nadie ha presentado cargos.

Nic…Jor…

Vaya, DPS. ¿Permitir que alguien continúe después de que más de 60 mujeres lo hayan acusado de algún tipo de agresión sexual? Literalmente estás poniendo en peligro a las mujeres jóvenes. Estás poniendo en peligro a las niñas menores de edad. Que esta pasando?

Pat.. So..

¿Nos ignoran porque es una ESCUELA PÚBLICA? ¿ASÍ QUE LAS REGLAS SÓLO SE APLICAN A DETERMINADAS PERSONAS? ¡¡NO!! PAGAMOS IMPUESTOS ESTATALES Y FEDERALES !!! NO DEBEMOS PERMITIR QUE ESTO ESTÉ BIEN. ¡¡¡NECESITA SALIR HASTA QUE CONCLUYAN LAS INVESTIGACIONES !!!