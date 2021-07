Teoría de la raza llega a escuelas de Colorado, hay gran esfuerzo por prohibirla

En algunos distritos escolares ya se ha discutido la implementación de la teoria critica de la taza y ha crado una gran controversia crítica de la teoría de la raza que llega a Colorado con un esfuerzo por prohibirla en la educación y la capacitación.

Y es que ahora otro distrito escolar del área de Colorado Springs está en camino de convertirse en el primero en el estado en prohibir la enseñanza de la teoría crítica de la raza, también llamada CRT.

Falcon, el Distrito 49 discutirá una resolución en una reunión de la Junta de Educación el jueves por la noche.

Entre otras cosas, la resolución establece que las escuelas no pueden utilizar la teoría crítica de la raza o el plan de estudios antirracismo para la educación de los estudiantes o la capacitación del personal, las escuelas no pueden usar la raza como consideración al contratar, ni las escuelas ni los instructores deben hacer que los estudiantes participen en clase o completen tareas sobre la base de la raza, y las escuelas no pueden obligar a las personas a admitir privilegios o a “reflexionar”, “deconstruir” o “confrontar” su identidad racial.

La junta espera votar sobre la resolución el 12 de agosto.

El presidente de la Junta de Educación del D49, John Graham, envió un comunicado diciendo en parte: “Los objetivos de la resolución son cumplir con las leyes contra la discriminación, valorar la singularidad de cada persona y promover la igualdad ante la ley.

Esta resolución no eliminará las discusiones sobre raza, relaciones raciales, historia apropiada a la edad para incluir esclavitud, guerra civil, derechos civiles y muchas otras áreas temáticas del aula. Evitará que nos juzguemos y nos dividamos entre nosotros en función de la raza “.

Si bien hasta ahora ninguna escuela K-12 en Colorado actualmente enseña teoría crítica de la raza, el término se ha convertido en un tema muy candente en las reuniones de las juntas escolares en todo el país este desde este verano.

Y varias juntas escolares han votado a favor de prohibir la teoría crítica de la raza en los programas educativos y la formación del personal.

Los padres y miembros de la comunidad también han planteado la teoría crítica de la raza en las reuniones de la junta escolar en Colorado. Docenas de personas hablaron sobre esto durante una reunión del 1 de junio de la Junta de Educación de Cherry Creek mientras la junta discutía el plan de estudios de estudios sociales del distrito.

También en el condado de Douglas, una nueva política de equidad también ha provocado comparaciones con la teoría crítica de la raza.

La teoría crítica de la raza es una disciplina académica que analiza cómo el racismo ha moldeado el sistema legal de los Estados Unidos y otras instituciones y políticas gubernamentales y sociales.

Una profesora de estudios étnicos de la Universidad de Colorado en Boulder, Jennifer Ho, dijo que la disciplina probablemente se encontrará en las facultades de derecho y cursos de posgrado.

“Nunca me he encontrado con una clase crítica de teoría racial en el sistema K-12”, dijo Ho.

Ho calificó la conversación nacional sobre la teoría crítica de la raza como un “pánico moral” que los activistas conservadores están presionando para obtener ganancias políticas.

Además dijo que es apropiado que los estudiantes de K-12 aprendan sobre el racismo y las realidades de la historia de Estados Unidos.

“Es totalmente apropiado que los estudiantes aprendan sobre el Sendero de las Lágrimas, la trata transatlántica de esclavos, el encarcelamiento de japoneses-estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial; conocer estos hechos de la historia de Estados Unidos no significa que no ames a Estados Unidos o que debamos odiar a los blancos ”, dijo Ho.

Los Estándares Académicos de Colorado para la historia a nivel de escuela secundaria permiten a las escuelas “examinar y evaluar cuestiones de unidad y diversidad”, incluido “el impacto sistémico del racismo y el nativismo, el papel del patriotismo, la expansión de los derechos y el papel de la religión”.

Cabe destacar que el Departamento de Educación de Colorado actualmente está revisando el plan de estudios de los estudios sociales como parte de un proyecto de ley que se aprobó en 2019 llamado “Inclusión de las minorías estadounidenses en la enseñanza del gobierno civil”.

Dicho proyecto de ley ordena a las escuelas que enseñen las contribuciones históricas y sociales de los indígenas estadounidenses, los latinos, los afroamericanos, los estadounidenses de origen asiático y desde luego las personas LGBTQ.