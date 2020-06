Tu respuesta importa

» CENSO 2020

¡El Censo 2020 ha sido extendido!

Si usted aún no ha completado el Censo para todos en su hogar, no se preocupe, todavía hay tiempo.

Es importante que poye a su comunidad, que haga oír su voz y ayude a traer miles de dólares de fondos federales a su comunidad.

Llene la encuesta hoy: complete el Censo por correo, por teléfono o en línea en 2020Census.gov.

Los resultados del Censo 2020 ayudarán a determinar cómo fluyen cientos de miles de millones de dólares en fondos federales a las comunidades cada año durante la próxima década. Ese financiamiento da forma a muchos aspectos diferentes de cada comunidad, sin importar el tamaño, sin importar la ubicación.

Los resultados del censo pueden ayudar a las clínicas de salud, departamentos de bomberos, escuelas e incluso carreteras y autopistas.

El censo puede dar forma a muchos aspectos diferentes de su comunidad.

Los resultados determinan cuántos asientos puede obtiene cada estado en el Congreso.

Está ordenado por la Constitución de los Estados Unidos en el Artículo 1, Sección 2: que los Estados Unidos ha contado su población cada 10 años desde 1790.

Impacto en tu comunidad

Almuerzos escolares. Planes para autopistas. Apoyo a bomberos y familias necesitadas. Los resultados del censo afectan a su comunidad todos los días.

Piense en su viaje matutino: los resultados del censo influyen en la planificación y construcción de carreteras, así como en las subvenciones para autobuses, trenes subterráneos y otros sistemas de transporte público.

O piense en sus escuelas locales: los resultados del censo ayudan a determinar cómo se asigna el dinero para el programa Head Start y para las subvenciones que apoyan a los maestros y la educación especial.

La lista continúa, incluidos los programas de apoyo a las áreas rurales, para restaurar la vida silvestre, para prevenir el abuso infantil, para prepararse para incendios forestales y para proporcionar asistencia de vivienda para adultos mayores.

La Oficina del Censo de los EE. UU. anunció que enviará una postal de recordatorio adicional a los hogares que aún no han respondido al Censo de 2020. Está previsto que la postal llegue entre el 22 y el 28 de julio, unas pocas semanas antes de que los encuestadores empiecen a visitar la mayoría de los hogares que no han respondido.

La Oficina del Censo también anunció planes para enviar tarjetas postales a aproximadamente 1.3 millones de apartados postales en las comunidades que deben usar cajas de P.O. para la entrega de correo. Las postales, planeadas para ser enviadas entre el 24 de junio y el 3 de julio, alertan a los hogares de que un encuestador puede dejar las invitaciones o visitarlas más tarde para entrevistarlas.

La Oficina del Censo no envía invitaciones del censo a cajas de P.O. porque cada respuesta del censo debe estar asociada con la ubicación física donde viven las personas, no donde reciben el correo. La pandemia de COVID-19 retrasó la entrega de paquetes de invitación al censo a algunas comunidades, pero los encuestadores han dejado el 96% de los paquetes a partir del 18 de junio de 2020. Se alienta a los hogares a responder al Censo 2020 tan pronto como reciban su paquete de invitación. Al responder, se alienta a estos hogares a usar la identificación del censo provista en el paquete o su dirección postal, no su número de caja de P.O.

Durante el 1 de julio – 3 de septiembre, los encuestadores trabajarán con los administradores de las universidades, centros para personas mayores, cárceles y otras instalaciones que albergan a grandes grupos de personas para asegurarse de que todos sean contados.

Entre el 11 de agosto – 31 de octubre, los encuestadores del censo entrevistarán a los hogares que no han respondido al Censo 2020 para ayudar a asegurar que todos sean contados.

Y en Diciembre, la Oficina del Censo entregará recuentos de prorrateo al Presidente y al Congreso según lo exija la ley.