Una historia que contar

Por Enrique Monterroza

A veces nos quejamos por estar pasando situaciones bastante difíciles, nos preguntamos el porque nos están ocurriendo o porque luego de una viene otra seguida y no logramos salir de esos baches de la vida. Sin embargo cada experiencia vivida lleva como objetivo forjar en nosotros alguna área de nuestra vida.

Son aquellas experiencias difíciles que nos toco vivir las que nos hacen más fuertes en la vida.

¿Qué es lo que te ha tocado vivir a ti?, ¿Qué experiencias difíciles has atravesado?, ¿Qué nos puedes contar de esos momentos en los que creíste que ya no podías más y sin embargo Dios te dio la capacidad de salir adelante?, estoy seguro que hoy tienes mucho que contar y mucho que animarnos con tu testimonio, ¿Cierto?, ¡Te das cuenta!, son esas experiencias difíciles las que nos dejan una historia de fe que contar, una historia en donde siempre podemos dar a conocer el cómo Dios nos saco de donde creíamos que no saldríamos.

Posiblemente hoy te estés enfrentando a una experiencias difícil. Quizá hoy te sientes sin fuerzas y crees que esta vez no vas a poder, sin embargo hay algo de lo que nunca debes de dudar y es que TODO lo que ha tu vida venga es porque Dios te ha de dar la capacidad para sobrellevarlo y salir adelante.

No puedes rendirte frente a esa situación, al contrario tienes que recordar de cómo también en otros tiempos estuviste en situación también difíciles y cómo Dios te ayudo a salir de ellas.

Lo que hoy estas viviendo dentro de un tiempo será una historia que podrás contar a las personas y en donde el protagonista principal será Dios, pues su poder se ha de manifestar en tu vida.

¿Qué es lo que tienes que hacer entonces?, no desmayar, no rendirte, no renunciar, creer, confiar, tener fe en que Dios tiene todo bajo control y aunque tu mente se rehúse a creer que algo bueno puede pasar o tus ojos vean todo lo contrario a lo que quisieras ver, debes de seguir creyendo y confiando de que Dios también te sacará de ésta.

La Biblia esta llena de historias que hoy se pueden contar, de historias en donde Dios intervino y en donde su pueblo siempre fue favorecido por su forma de actuar, así mismo Dios actuará en tu vida, solo tienes que tener fe aunque sientas que ya no puedes más.

Hoy estás en medio de una historia que pronto estarás contando y por la cual muchos aumentaran su fe al conocer cómo Dios te ayudo a salir de esto que hoy estas viviendo.

¡Ten fe! ¡Pronto tendrás una historia de fe que contar!

“Yo he estado contigo por dondequiera que has ido, y he aniquilado a todos tus enemigos. Y ahora voy a hacerte tan famoso como los más grandes de la tierra.” 1 Crónicas 17:8 (Nueva Versión Internacional)