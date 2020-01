VPA: Indemniza a padres y estudiantes

» Commerce City

Quizás usted se ha dado cuenta de que la escuela pública Charter Victory Preparatory Academy en Commerce City ha estado bajo la lupa de los medios decomunicación durante un par de años. Y esto debido a aquella suspensión de todos los estudiantes de preparatoria en Septiembre 28th del 2017, cuando los estudiantes se negaron a recitar la promesa de la escuela durante una asamblea al comienzo del día y presentaron una lista de quejas a los administradores escolares. El CEO de la escuela, Ron Jajdelski, suspendió a unos 120 estudiantes mandándolos a sus casas. Y cuando algunos estudiantes hicieron comentarios críticos sobre la escuela y de Jajdelski en las redes sociales. Además compartieron comentarios críticos, dijeron que fueron expulsados de la escuela y presionados para retirarse.

Y después a finales del 2018 cuando padres de familia y estudiantes demandaron a la escuela por violación a los derechos de la primera enmienda.

Y el motivo ahora es porque por fin la escuela dio su brazo a torcer y decidió no seguir peleando más el caso en la corte, y pidió llegar a un acuerdo con los demandantes e indemnizar a los padres y estudiantes. Básicamente la escuela acordó pagar una alta suma de dinero a los demandantes como compensación por daños y perjuicios causados.

Cabe destacar que esta fue una demanda en la corte federal, en la que los estudiantes y los padres dijeron que se violaron sus derechos de la primera enmienda y que además la escuela VPA (Victory Preparatory Academy) tomó represalias por haber expresado sus opiniones.

De acuerdo al artículo publicado por el canal 4 CBS Denver, escrito por Brian Maass, la escuela se niega a revelar con precisión cuánto pagó, quién recibió qué cantidad, o cualquier otro detalle del acuerdo, citando FERPA, una ley federal que protege los registros académicos de los estudiantes.

Sin embargo, Maass descubrió los términos del acuerdo y el monto del acuerdo a través de otras fuentes desconocidas. Puedes encontrar su historia en https://denver.cbslocal.com/2020/01/22/victory-prep-settlement-lawsuit/

De acuerdo a registros judiciales en la corte, a mediados de diciembre, muestran que la escuela llego a un acuerdo con los estudiantes y los padres de familia, y que la demanda se retiró debido a que la escuela pidió no seguir más adelante, y diciendo que no querían ir a juicio, llegando al acuerdo monetario pagado por la escuela VPA.

El artículo publicado por el canal 4 de CBS Denver, dice que cuando CBS4 presentó una solicitud de la Ley de Registros Abiertos de Colorado ante la escuela que solicitaba el monto del acuerdo, los abogados de Victory Prep dijeron que no cumplirían con la solicitud.

Kristen Maurer McCarthy, abogada de la escuela, escribió: “El acuerdo de conciliación solicitado contiene contenido parcialmente confidencial. Las partes confidenciales contienen información cubierta por la Ley de Derechos Educativos y Privacidad de la Familia (FERPA) “.

Ella dijo que la escuela “no está obligada por ley a alterar ninguna parte del acuerdo antes de su divulgación… Por lo tanto (la escuela) niega su solicitud”.

FERPA fue promulgada por el Congreso para proteger la privacidad de los estudiantes y sus padres. La ley prohíbe la divulgación de la “información protegida” de un estudiante a un tercero. El objetivo de FERPA es proteger la privacidad de los registros educativos de los estudiantes.

El abogado, Matthew Cron, quien es uno de los abogados que representa a los estudiantes y los padres, dijo que no podía discutir el acuerdo.

Agrego también que “Debido a nuestro acuerdo de solución, no podemos comentar sobre el asunto”.

Joel Flores, uno de los padres que demandó a la escuela, le dijo a CBS4 que tampoco podía comentar sobre el acuerdo, pero dijo que la demanda mostraba: “Ellos (Victory Prep) no siguen las reglas”.

Flores dijo que la negativa de la escuela a que el público sepa cuánto dinero se gastó en el acuerdo muestra que “se están protegiendo a sí mismos”.

El CEO de la escuela Victory Preparatory Academy, Ron Jajdelski no respondió a un mensaje de CBS4. (https://denver.cbslocal.com/2020/01/22/victory-prep-settlement-lawsuit/)

Y tampoco respondió a la solicitud de comentarios de Stephen Sawchuk, editor asociado de Education Week. (http://blogs.edweek.org/edweek/District_Dossier/2020/01/civics_lawsuit_student_rights_vpa.html)

Es muy claro que la escuela, Victory Preparatory Academy violó los derechos constitucionales de los estudiantes, y que el pedimento de la escuela de no querer ir más adelante en corte, deja mucho que decir, y confirma que tienen culpa. Y al mismo tiempo es un mensaje para otros estudiantes y padres de familia que quizás están pasando por una situación similar o simplemente de saber que tienen derechos, que sus derechos no se quedan atrás al cruzar la puerta de la escuela.

Las escuelas tienen el deber de enseñar y modelar buenas prácticas cívicas, en realidad debe ser una forma de enseñanza en las escuelas sobre la educación cívica y como podría ser mejorada. A veces la falta de voz de los estudiantes sobre como son tratados en las escuelas y las políticas que las mismas escuelas implementan a los estudiantes privándolos de la libertad de expresión, hace que se generen serias violaciones a sus derechos, es algo que se ve mucho en los estudiantes de color. Además de que afecta el aprendizaje y rendimiento de los mismos estudiantes.

Cabe destacar que este tipo de casos en corte no son casos que se resuelven de la noche a la mañana, es un proceso largo y también son casos costosos, que puede durar uno o dos o hasta tres años, pero que a la vez es importante que los padres y estudiantes levanten sus voces en defensa de sus derechos constitucionales.

