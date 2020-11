Liga Mx: se jugo la última jornada de la temporada

En la Liga Mx se jugo la ultima jornada de la temporada regular en donde los Pansas Verdes del León mantuvieron el liderato al empatar con los Diablos del Toluca la figura del juego fue el Chapo Montes con una asistencia y un golazo de tiro libre Luis Arturo ese es el nombre del Chapo sin duda es el mejor diez de la temporada y gracias a esto los del León están jugando a gran nivel.

Los siguientes tres en la tabla son Pumas, América y Cruz Azul, los universitarios solo están a un pasito en la calidad que han demostrado los del Bajío y así demostraron al derrotar al Cruz Azul dos a uno por su parte las Águilas solo pudieron sacar un empate a uno contra Juárez.

Los dos equipos regiomontanos están en quinto y sexto y se quedaron fuera de los primeros cuatro por sus resultados de esta ultima jornada los Tigres empataron con el Atlas y si se dejaron alcanzar una vez mas en los últimos minutos. A los Rayados si los superan con claridad al perder 3 a 1 con las Chivas Rayadas del Guadalajara los goles del Rebaño llegaron al minuto 80’,83’ y 93 con los tres puntos se [posicionaron en séptima posición.

Con estos resultados así quedaron los primeros encuentros de la liguilla o mas bien dicho el repechaje Rayados vs Puebla, Tigres vs Toluca, Chivas vs Necaxa, Santos vs Pachuca estos juegos se darán después de la fecha FIFA y los ganadores se enfrentaran en seguida a León, Pumas, América y Cruz Azul.